Zwanenpulletjes overleden: drama voor aangevallen zwanengezin zet zich voort

Het verdriet is groot bij de medewerkers van Wildopvang Krommenie, want alle baby zwanen die afgelopen week uit het ei kropen, zijn overleden. Ook met moederzwaan gaat het nog niet goed, zij vecht nog steeds voor haar leven. Het prille gezinsgeluk werd begin deze maand bruut verstoord door de aanval van een loslopende hond.

"Moederzwaan was niet in staat om voor de kleintjes te zorgen", vertelt Saskia Thijssen van de Dierenbescherming. In eerste instantie waren er zeven eieren op het nest dat in Broek op Langedijk werd gevonden. Twee eieren waren volgens Thijssen al zo koud dat deze niet meer uit konden komen.

Van de vijf, waren uiteindelijk drie baby zwanen levensvatbaar, toch is er vrijdag besloten om ook deze dieren in te laten slapen. De pulletjes hadden namelijk ernstige afwijkingen. Zo waren er problemen met de pootjes en was er ook één met een kapotte snavel. Het is volgens Thijssen heel lastig om te zeggen waardoor dit precies komt. "We weten niet of het met de stress te maken heeft of dat er genetisch iets niet goed is geweest."

Geen keuze

Saia Hendrickx ziet bij Vogelcentrum de Houtsnip vaker zwanen binnenkomen die gebeten zijn door een hond en ving daarom de pasgeboren baby zwanen op. "In dit geval zijn de eieren al langere tijd onbebroed geweest", legt zij uit. "Als de eieren niet goed gedraaid worden, krijg je ook al problemen in het ei."

Er was daardoor volgens een geëmotioneerde Hendrickx geen andere keus dan de beestjes in te laten slapen. "Het was zeer aangrijpend. Zo jong, zo klein, zo hulpeloos." Voordat het zover was, heeft de zwanenliefhebber de pulletjes nog wel kennis laten maken met water. "Ik heb ze nog wel even op een badje gezet. Ik ben blij dat ik ze dat nog heb kunnen geven."

Moederzwaan

Hendrickx hoopt dat moederzwaan het wel overleeft. Ondanks de 15 hechtingen lijkt de snavel niet te genezen en daarom moet ze deze week terug naar de dierenarts. In het zwartste scenario zal vaderzwaan alleen achterblijven.

De snavel van moederzwaan is flink toegetakeld door de hond. Tekst gaat door onder de foto.