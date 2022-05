Drama voor zwanengezin na brute aanval van hond: "De eieren voelen koud"

"Ze is van het nest gepakt door een loslopende hond en heeft daardoor haar snavel flink beschadigd", vertelt Nina Schouten van de Dierenbescherming. Toen de medewerkers van de dierenambulance het dier zagen, schrokken ze van de verwondingen en hebben ze haar direct naar een vogelarts in Utrecht gebracht.

In eerste instantie hield hij de eieren warm en medewerkers van de dierenambulance zorgden voor voldoende voedsel. Ook buurtbewoners hielden een oogje in het zeil.

In totaal heeft moederzwaan 15 hechtingen en wordt ze intensief verzorgd bij Wildopvang Krommenie. Het lijkt beter met haar te gaan, maar ook over vaderzwaan zijn zorgen.

"We hoopten dat vaderzwaan de eieren uit zou broeden, maar die drang was niet groot genoeg"

Dit leek goed te gaan, tot tijdens een controle bleek dat vaderzwaan niet meer op het nest zat. "We hoopten dat vaderzwaan de eieren uit zou broeden, maar die drang was toch niet groot genoeg", aldus Schouten.

De zeven eieren voelden koud aan en zijn meegenomen naar de wildopvang. Volgens de medewerkster van de Dierenbescherming waren twee eieren al zo koud geworden dat ze niet meer kunnen uitkomen. De andere vijf liggen in de broedmachine.

Vaderzwaan is inmiddels weer bij het nest gesignaleerd en de verwachting is dat hij in de buurt van de broedplaats zal blijven. Moederzwaan knapt al flink op en broedt in de opvang op de dode eieren om haar broedgang in stand te houden.

"We hopen dat ze zelf de jongen uit gaat broeden. Daarna zullen we haar herintroduceren met de vader. Dat gaat gepaard met veel monitoring en oplettendheid. Het mooiste zou zijn dat papa en mama samen met de jonkies weer in Broek op Langedijk gaan zwemmen."

Mochten de overgebleven eieren niet uitkomen dan wordt moederzwaan in ieder geval weer met vaderzwaan herenigd. Mogelijk begint het getergde stel dan aan een tweede leg.

Aanlijnen

Hoewel het voor de zwanenfamilie stukken erger af had kunnen lopen, doet de Dierenbescherming een oproep aan hondenbezitters. "Zie je een nest waarop een vogel broedt? Doe je hond aan de lijn! Loop je in een gebied waar je hond aan de lijn moet? Houd je aan de regels! Dit soort situaties kunnen voorkomen worden", valt te lezen op de website.