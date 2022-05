Pirates slaat slag met Twins, HCAW nog altijd zonder puntenverlies

Amsterdam Pirates heeft de aanval van Twins Oosterhout gepareerd. De ploeg van coach Ronald Jaarsma won drie keer van de ploeg die voor de speelweek nog gelijk stond in punten. Pirates staat na de overwinningen stevig op de derde plaats.

Donderdag waren de Amsterdammers veel te sterk voor Twins: 9-0. In het weekend had Pirates beduidend meer moeite met de Brabenders, maar trokken zij de 4-3 en 5-3 overwinning wel over de streep. Daardoor komt Pirates op 27 punten en heeft het er zes meer dan Twins, dat drie wedstrijden meer heeft gespeeld.

Voor HCAW was het een eenvoudige speelweek. De Bussumers wonnen met 12-1, 302 en 6-0 van hekkensluiter Storks. Daardoor blijft het team van Danny Rombley na achttien wedstrijden nog altijd zonder puntenverlies en staat het zes punten los van Neptunus.

Uitslagen hoofdklasse:

Amsterdam Pirates - Twins Oosterhout 9-0

Quick Amersfoort - DSS/Kinheim 11-20

RCH - Neptunus 0-7

Storks - HCAW 1-12

Neptunus - RCH 7-5

DSS/Kinheim - Quick Amersfoort 16-4

HCAW - Storks 3-2

Twins Oosterhout - Amsterdam Pirates 3-4

Amsterdam Pirates - Twins Oosterhout 5-3

Quick Amersfoort - DSS/Kinheim 6-4

RCH - Neptunus 0-5

Storks - HCAW 0-6

Vorige week maakte NH Sport onderstaande reportage bij HCAW.