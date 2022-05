Volendam denkt aan de toekomst en legt twee handbaltalenten vast

Spelen bij Volendam is een enorme stap voor mij. Ik heb er enorm zin in, en ben benieuwd wat ik hier ga leren", zegt de 17-jarige De Lange op de website van de club .

Cirkelspeler Loch (18) is echt een kind van de club. "Sinds ik ben begonnen vijf jaar geleden wilde ik graag bij het eerste team spelen. Dit is waar ik al die jaren voor heb getraind. Dit jaar was het mogelijk om een paar keer mee te spelen. Nu ik een contract heb getekend is de eerste stap gezet om vast te spelen in het eerste en zal ik hier alles voor doen om dit waar te maken", aldus de Volendammer.