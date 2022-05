Lange celstraf geëist tegen verdachte van van doodslag op Dirk Zwitser (45)

Het Openbaar Ministerie heeft vandaag 13 jaar cel geëist tegen een 32-jarige man die ervan wordt verdacht Dirk Zwitser (45) uit Haarlem te hebben doodgeschoten. Dat gebeurde ruim een jaar geleden met een gasalarmpistool. Hij probeerde bij zijn woning in de Beeksteeg een ruzie te sussen toen hij door het hoofd werd geschoten. Een paar dagen later overleed hij aan zijn verwondingen.

Rechtbank in Haarlem - Michael van der Putten/NH Media/Haarlem105

Dat Hadley van N. op 9 mei vorig jaar Zwitser van dichtbij met een omgebouwd gasalarm om het leven bracht, werd al snel duidelijk tijdens de rechtszaak. Dit gebeurde na een borrel bij het slachtoffer thuis waar meerdere vrienden aanwezig waren. Uit de stukken bleek dat er die Ajax - Feyenoord was gekeken en dat er daarna veel werd gedronken. Ook de ex van de verdachte was daarbij aanwezig. Ruzie De ex en Van N. hadden op de avond van de schietpartij ruzie. Dit blijkt uit appcontact tussen de twee. Ondanks dat er flink werd gescholden over en weer vroeg de vrouw of Van N. haar wilde ophalen. Volgens de verdachte omdat zij 'in paniek klonk', maar daar was volgens de officier van justitie geen sprake van. Dit zou ook blijken op het moment toen hij daar aankwam.

Binnen acht seconden schoot Van N. met het omgebouwde gasalarmpistool. Acht seconden waarvan hij moeilijk de feiten kon vertellen. "Ik weet niet waarom ik het pistool heb gepakt. Dirk Zwitser stond bij mijn ex en het ging allemaal in een flits." Een samenloop van omstandigheden van een wilde nacht, cocaïnegebruik en paniek zouden er volgens de verdachte toe hebben geleid dat hij schoot. "Ik wil niet het slachtoffer spelen, maar dit is de grootste fout van mijn leven."

Familie Voor vrienden en familie van Zwitser was het een beladen dag. Er waren zo'n 30 belangstellenden aanwezig op de publieke tribune in de rechtszaal. Ook hield de zus van Zwitser een emotioneel betoog. Tekst gaat door onder de foto.

Laatste groet voor slachtoffer schietpartij Beeksteeg in Haarlem - NH Nieuws / Kimberley Luske

"Het was moederdag die dag dus ik had hem nog gezien", vertelde ze. "Ik zou niet weten dat die dag de laatste keer zou zijn dat ik hem zou zien." Volgens haar toonde de grote belangstelling tijdens de uitvaart van Dirk dat hij geliefd was. "Dirk had een grote bek, maar een klein hartje (...) We zijn niet meer compleet. Er is een zoon, broer en maatje afgenomen. Maar waarom?" Justitie Hadly van N. komt op jonge leeftijd al in contact met politie en justitie en is ook al eens veroordeeld geweest voor mishandeling. Op aanraden van zijn advocaat werkte hij niet mee aan een psychiatrisch onderzoek. Toch blijkt uit minimale onderzoeken wel dat Van N. agressief kan reageren. Een beeld waarin hij zichzelf niet herkent. Op 13 juni doet de rechtbank in Haarlem uitspraak.