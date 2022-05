Samen sterk: Denise helpt vijf Amsterdammers aan basisinkomen

Steeds meer economische ongelijkheid door inflatie en hoge gasprijzen: Denise Harleman kan het niet meer aanzien. Met een aantal andere burgers stopt zij vrijwillig 80.000 euro in een pot om een jaar lang vijf Amsterdammers van een basisinkomen te voorzien. "Nederland is een rijk land, blijkbaar kiezen we er bewust voor om meer dan een miljoen Nederlanders iedere dag te laten overleven."

"Het is in coronatijd begonnen als een vraag", vertelt Harleman. "Wat betekent solidariteit nog in deze tijd? Het viel mij op dat er veel over het woord werd gesproken, maar altijd in de context van een keer boodschappen doen voor iemand anders." Volgens Harleman is solidariteit veel meer dan dat, hoe aardig het gebaar ook is.

Zij dacht aan het effect van de coronacrisis op mensen hun portemonnee, en wilde niet meer wachten tot de overheid de kloof tussen rijk en arm zou dichten. Ze trommelde een aantal burgers op die maandelijks een bedrag wilden afstaan om anderen die het financieel zwaarder hebben te ondersteunen. Zo kwam 'de zachtmoedige protestbeweging' Collectief Kapitaal tot stand.

Geen voorwaarden of verantwoording

Het geld dat de particulieren in een pot stoppen, wordt verdeeld via loting onder mensen die bestaansonzeker zijn. Collectief Kapitaal is een initiatief dat gelooft in een betere samenleving, zegt Harleman. "Ik denk dat een sociaal-rechtvaardige samenleving absoluut maakbaar is. Daar ben ik alvast aan gaan bouwen."