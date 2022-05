Larense Emeliet zet zich met haar stichting in voor goede medicijnen voor kinderen

Van dichtbij maakte Emeliet dit probleem ook mee. "In mijn directe omgeving belandde een 15-jarige jongen met heftige brandwonden in Beverwijk", vertelt ze. "Daar kreeg hij elke dag morfine tegen de pijn, dat was toen het normale protocol. Maar als ik daar nu artsen over bevraag fronsen ze allemaal hun wenkbrauwen."

"Wat jouw kind slikt, is getest op volwassenen en niet op kinderen." Dat is de boodschap die Emeliet van Gool-van Putten wilt uitdragen met Kiddy Goodpills. Met deze stichting ondersteunt de Larense verschillende onderzoeken naar de effecten van medicijnen voor kinderen.

Op Prinsjesdag ontving Emeliet hiervoor zelfs een lintje van de Larense burgemeester Nanning Mol. "Ik was er totaal niet op voorbereid, want zelfs toen de burgemeester binnen was dacht ik dat hij voor iemand anders kwam." Voor haar betekent het lintje erkenning voor het werk dat ze met de stichting levert. "Ik hoop dan ook dat we hiermee wat meer bekendheid krijgen."

Ritalin

Eén van de onderzoeken die Kiddy Goodpills steunt is die van professor Liesbeth Reneman van Amsterdam UMC. Zij doet onderzoek naar de langetermijneffecten van ritalin op kinderhersenen. "Acht jaar geleden begonnen we bij kinderen rond de 11 jaar met een zogenoemde trail. Een deel gaven we een placebo en de anderen kinderen kregen echte ritalin. Na vier maanden keken we naar de langetermijneffecten."

Dit onderzoek is nu in een nieuwe fase aangekomen. Nu zijn diezelfde kinderen jongvolwassenen geworden en gaan weer onder de MRI-scan om te kijken naar de langetermijneffecten.

De financiële steun van de stichting is cruciaal voor de uitvoering van deze fase van het onderzoek, zo stelt de onderzoekster. "Dit onderdeel van het onderzoek waarin we kijken naar de langetermijneffecten van ritalin is heel belangrijk. Eigenlijk financieren zij onze belangrijkste onderzoeksvraag."

Reneman beaamt het nut van de strijd die Emeliet voert. "Vaak worden kindermedicijnen voorgeschreven op basis van lichaamsgewicht, maar wordt er geen rekening gehouden met organen die nog aan het uitrijpen zijn", legt de professor uit. "En in het geval van de hersenen weten we dat die nog heel veel tijd nodig hebben om te groeien. We weten dus nog niet wat voor gevolgen ritalin heeft op de uitrijping van de hersenen."

Alles veilig

Maar voor Emeliet is er nog veel werk aan de winkel. Ze stopt pas als alle medicijnen voor alle kinderen veilig en werkzaam zijn. "Maar er is nog een lange weg te gaan."