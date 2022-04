't Gooi is 36 koninklijke lintjes rijker: dit zijn ze allemaal

Traditiegetrouw 'regent' het de dag voor Koningsdag koninklijke onderscheidingen. Sinds vandaag is 't Gooi 36 gedecoreerden rijker. Om precies te zijn er 24 nieuwe Leden en nog eens 12 Ridders in de Orde van Oranje-Nassau bijgekomen. Hieronder vind je het complete overzicht.

Blaricummer Tom van Meeuwen is nu Ridder in de Orde van Oranje-Nassau - gemeente Blaricum

Blaricummer Tom van Meeuwen werd vandaag verrast door burgemeester Joan de Zwart-Bloch. Zij spelde hem de versierselen op die horen bij het ridderschap. Decennialang heeft hij zich als vrijwilliger ingezet voor de samenleving. De Blaricummer bekleedde vele bestuursfuncties bij stichtingen. Zo ook in zijn eigen woonplaats, waar hij medeoprichter en bestuurslid was van Stichting Vrienden van 't Werckpaert. Sinds 2015 is Van Meeuwen secretaris van Stichting Dorpsblad Blaricum (Hei&Wei). Afgelopen zaterdag ontving Blaricummer Herman van Dennenbroek al een lintje. De vertrekkend burgemeester De Zwart-Bloch reisde daarvoor naar Ermelo. Tijdens een symposium over geologie maakte zij bekend dat hij een koninklijke onderscheiding kreeg (Lid).

Klokkenluider Burgemeester Roland van Benthem van Eemnes had het vandaag met vier koninklijke onderscheidingen een stuk drukker. Klokkenluider Peter van Hofslot was daar één van. Hij is nu lid in de Orde van Oranje-Nassau. Al sinds de jaren 70 zet hij zich in voor de Eemnesser samenleving. Hij verzorgde toen kluscursussen aan zijn plaatsgenoten, is al ruim 40 jaar lid van de Historische Kring Eemnes, al 36 jaar penningmeester van de Vereniging Vrijheidsmonument Eemnes, is klokkenluider van het lokale gilde, betrokken geweest bij de ijsclub en zet zich al heel lang in voor mensen met een beperking. Johan Meppelink (onder meer van Pax Kinderhulp) en Karel Hagen (renovatie van de Johanneskerk) kregen dezelfde versierselen als Van Hofslot. Dierenarts Henk Blanken is toegetreden tot de Ridderorde. Bussum op IJs Vijf mannen en vijf vrouwen uit Gooise Meren zijn vanmorgen in de Grote Kerk in Naarden onderscheiden. De 59-jarige Johan Vroegindeweij is één van hen die door burgemeester Han ter Heegde verrast werd. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn intensieve vrijwilligerswerk voor onder meer Hockey Club Naarden, Stichting Bussum op IJs en Stichting Bussum Cultureel. "Daarnaast heeft hij zich in de afgelopen acht jaar in zijn professionele loopbaan als directeur en bestuurder van Unita op uitmuntende wijze ingezet voor passend onderwijs voor kinderen die intensieve zorg of extraondersteuning nodig hebben." Henk Dooijes (Spieghelkerk) is de andere nieuwe 'ridder' in Gooise Meren. Dan zijn er nog acht leden: Ivonne Smeekes (Buurtcomité Fortlanden), kerkbestuurder Pieter Pouw, Kees Koopmanschap (NVC en De Vestingnarren), Johan Cnossen (zwem- en poloclub De Otters), Elisabeth van der Heijden-Meuleman (KWF Kankerbstrijding), Jeanine Gieling-Hulsman (TV De Hakkelaars en sc Muiden), Hanneke van den Eersten-Seijmonsbergen (TV De Hakkelaars en korfbalvereniging ASV Swift) en Rineke Blaauwgeers-Schuyffel (HCAW en basisschool De Hoeksteen).

Negen Hilversummers, waaronder twee echtparen, werden vandaag verrast in het raadhuis. - gemeente Hilversum

Hunkemöller Hilversums nieuwe burgemeester Gerhard van den Top verblijdde vandaag negen inwoners met een lintje: vier Ridders en vijf Leden. De 75-jarige Martin Triebels, de spreekbuis en het gezicht van de Liebergerwegbuurt, was één van de Hilversummers die in het zonnetje werd gezet in het raadhuis (Lid). De vaak kritische gesprekspartner van de gemeente over bijvoorbeeld het Hunkemöllerterrein is voor zijn buurt al jaren hét aanspreekpunt. Sportschooleigenaar en jiu jitsu-boegbeeld Bert van Haren, molenman Peter de Moes, Paul Solleveld (Nederlandse Vereniging van Producenten en Importeurs van beelden geluidsdragers) en Paulina van Tol (Tennisvereniging Hoogerheide) zijn nu allemaal ridder. Datzelfde geldt voor plaatsgenoot Willem Helfferich. Deze Hilversummer ontving zijn onderscheiding in Den Haag uit handen van staatssecretaris Christophe van der Maat (Defensie). Daarnaast kent Hilversum nog vier nieuwe Leden. Dan gaat het om twee echtparen. Dat is een bijzonderheid volgens van den Top. Marga Verheggen-Stax en Martin Verheggen (Leger des Heils Midden-Nederland) en Marian Verweij-de Lange en Kees Verweij ('De Wandelmeent') zijn beloond voor hun inzet voor de maatschappij. Huizen Burgemeester Niek Meijer van Huizen besloot twee Huizers naar het gemeentehuis te 'lokken' om ze daar te decoreren en verraste drie inwoners thuis of op een voor hen bekende locatie. Alle vijf zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zo stond Meijer aan het einde van de ochtend op de stoep bij Els Kok-Dieben, de vrouw die bijna 40 jaar voorzitter was van Stichting Reanimatie Huizen. Verder is zij jarenlang voorleesmoeder geweest op basisschool De Baken, heeft van 1971 tot 2015 meerdere functies vervuld bij de rooms-katholieke geloofsgemeenschap en is zij nog altijd actief voor de lokale seniorenorganisatie PCOB.

Naast deze Huizense ontving ook Henk Wijga van de Hulp Organisatie Gooi- en Eemmeer een lintje. Dat geldt ook voor Marten Terwal (Protestantse Gemeente Huizen), Jos Koot (Stichting RK Onderwijs Huizen) en Robert de Vries (kerkenraad van de Protestanste Gemeente Huizen).

Vreugde bij 'ridder' Willem Jongma uit Laren - gemeente Laren

Drie onderscheidingen in Laren en dat ging allemaal om ridders. Willem Jongma genoot zichtbaar van zijn lintje, dat hij ontving uit handen van burgemeester Nanning Mol. De Laarder heeft zich jarenlang ingezet voor mensen met een beperking. Hij was onder meer 21 jaar lang voorzitter van Stichting Fonds Ondersteuning Cliënten Reinaerde. Verder is hij 9 jaar lang vrijwillig senior expert geweest bij Stichting PUM, een hulporganisatie die armoede bestrijdt en duurzame ontwikkeling stimuleert. Hiervoor heeft hij zelf missies uitgevoerd in Colombia, Bolivia, Bangladesh en Indonesië. De twee andere gedecoreerden in Laren zijn Emeliet van Gool-van Putten en Evert Douwes. Eertsgenoemde is oprichter van Stichting Kiddy Goodpills en is in Laren actief voor Stichting Laren Klassiek. Douwes is medeoprichter van de Ingeborg Douwes Stichting en is daar al 21 jaar op intensieve wijze bij betrokken. Voetballertje Bart Slokker is de eerste 'Amsterdamse Weesper' - in maart fuseerde Weesp met Amsterdam - die een lintje ontvangt. Al ruim een halve eeuw is hij actief als vrijwilliger in het verenigingsleven in Weesp. Hij begon als zesjarig voetballertje bij voetbalclub Rapiditas, wat is opgegaan in fusieclub FC Weesp. Slokker heeft in dat proces een voortrekkersrol gehad. Nog altijd is het nieuwe Lid in de Orde van Oranje-Nassau wekelijks te vinden bij de club, waar hij zich bezighoudt met het onderhoud van de materialen. Tot slot nog twee gedecoreerden in Wijdemeren. De 56-jarige Wout Middelman, oprichter van Stichting ZoalsJan, heeft sinds 2014 al meer dan 1 miljoen euro opgehaald voor ALS-patiënten. Al sinds de jaren 90 zet de Loosdrechter zich in voor de zieke medemens. Als deelnemer, sponsor en bestuurslid van de Roparun haalde hij geld op voor de palliatieve zorg. Vandaag is hij benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau. Zijn plaatsgenote Ans Baar uit Nederhorst den Berg (onder meer van de Historische Kring Nederhorst) mag zich nu Lid noemen.