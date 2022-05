Hoe schapen op Geniedijk voortdurend opgejaagd en aangevallen worden

Opnieuw zijn schapen op de Geniedijk in Hoofddorp opgejaagd en getreiterd. Vorige week ging een hond achter de schapenkudde van Jeroen de Kruijer aan. Een dag later verstoorde een aantal jongeren de groep. De schapen zijn met regelmaat het mikpunt van loslopende honden en groepen jongeren. Met soms verregaande gevolgen.

Enkele schapen van pachter en veehouder Jeroen de Kruijer zijn de afgelopen jaren doodgebeten, verwond of het water ingejaagd: "Dan verzuipen ze", vertelt De Kruijer vanochtend op NH Radio.

Hij vervolgt: "De ruim honderd schapen staan hier denk ik al vijftig jaar en die houden hier altijd keurig de Geniedijk bij. Ik pacht het en we beheren het agrarisch. Zodoende blijft de dijk hartstikke mooi."

'Met stokken opgejaagd'

Toch is er een groep mensen die geen respect heeft voor de dieren. Zo zag buurtbewoner Charlotte Holst vorig jaar augustus hoe schapen getrapt en opgejaagd werden: "Ik hoorde de schapen nogal paniekerig blaten, en toen ik uit mijn raam keek zag ik een klein groepje jongens van een jaar of 12 met stokken de schapen opjagen. Die arme beesten waren echt in paniek", vertelde Charlotte Holst destijds.

Jeroen heeft met het geweld richting zijn schapen leren leven: "Je kan het niet veranderen. Het enige wat je kan doen is het elke keer onder de aandacht brengen. Mensen vergeten dat de hond daar niet los mag, en ja dan gaat de hond spelen", besluit hij.