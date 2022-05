Opgefrist Alkmaars Nationaal Biermuseum heropend

"De verbouwing duurde anderhalf jaar, maar dan heb je ook wel wat", vertelt Joost de Vries, penningmeester van het museum. "Het is nu ook mogelijk om hier te vergaderen en feesten te houden. Daarnaast is het museum zelf ook veranderd en dat was nodig. In 1986 is het museum opengegaan en tot de verbouwing is eigenlijk niks veranderd."

Nationaal Biermuseum De Boom vertelt het verhaal van een van de populairste alcoholhoudende dranken. Want, zo stelt het museum, Alkmaar is niet alleen kaasstad, maar ook een echte bierstad. "Bierbrouwen heeft echt invloed gehad op het uiterlijk van de stad", benadrukt burgemeester Anja Schouten. "Je realiseert je eigenlijk vaak niet hoeveel achter bier schuilt en dat komt samen in het museum." En voor Emile Roemer, oud-burgemeester en beschermheer van het museum was het weer even een ritje richting Alkmaar. "Ik ben heel erg blij om af en toe nog even het bruisende Alkmaar te mogen bewonderen."