Bergense bierbrouwers vallen in de smaak: "Al vijf prijzen gewonnen"

Dustin heeft de groep bij elkaar gebracht, geïnspireerd door de Duitse biercultuur zijn ze hun bedrijf 'Stoked' begonnen. "In elke regio-streek in Duitsland heb je wel een ander uitgesproken lager biertje, dat wil ik ook graag voor hier in de regio maken", vertelt Dustin. Met het recept voor zijn unfiltered lager is hij ander half jaar bezig geweest en hij is dan ook super blij met de gouden erkenning van de Europeaan Beer Challenge.

Het biertje is volgens Pieter Vader een speciaalbiertje, alleen dan niet zoals wij hem in Nederland gewend zijn. "Het is eigenlijk gewoon een pilsje, alleen dan speciaal", legt Pieter uit. Hij gaat verder: "Er zijn heel veel mogelijkheden met pils die wij in Nederland niet kennen. Vandaar dat het zo leuk is dat wij dit hebben."