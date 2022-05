Erehaag bij uitvaartstoet wethouder Rob Ellermeijer: "Loyaal, trouw en betrouwbaar"

Een warme man. Zo wordt wethouder Rob Ellermeijer door velen omschreven. Ellermeijer stierf afgelopen zondag op 63-jarige leeftijd. Vanmorgen reed zijn rouwstoet langs het gemeentehuis om daar te worden onthaald met een erehaag en applaus. De wethouder is daarna in besloten kring begraven. Dat meldt mediapartner AAN! Amstelveen .

Wethouder Herbert Raat werkte de laatste vier jaar intensief samen met Ellermeijer en omschrijft hem gekscherend als behoorlijk eigenwijs en soms onnavolgbaar. “Maar ik kon altijd goed met hem samenwerken. Rob was loyaal, trouw en betrouwbaar. Iemand zoals Rob wil je graag in je team. Die wil je graag dichtbij je hebben.”

Ellermeijer zette zich ook altijd bijzonder in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Waar sommige VVD’ers de naam hebben de sociale kant uit het oog te verliezen liet Ellermeijer de liberale partij vaak van een andere zijde zien.

‘Anders ga ik naar de wethouder van Amstelveen’

Raat haalt op zijn blog graag een anekdote aan. “Die komt van Bert Halm, de directeur van Eigen Haard. Dat Rob altijd klaar stond voor de huurders in Amstelveen was tot over de gemeentegrenzen bekend. Toen een huurder van Eigen Haard in Zaanstad een keer een probleem had, mailde hij naar Bert Halm: ‘Ik wil dat jullie de problemen oplossen, anders stap ik naar de wethouder van Amstelveen’.”

Het was Ellermeijer ten voeten uit. Hij sloot zijn ogen niet voor problemen en hielp burgers graag als zij een steuntje in de rug nodig hadden. Rob Ellermeijer laat een vrouw en twee dochters achter.