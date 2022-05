Wethouder Rob Ellermeijer (63) overleden: "Rob had Amstelveen in zijn hart gesloten"

Wethouder Rob Ellermeijer is op 63-jarige leeftijd overleden. Ellermeijer legde zijn taken al in maart neer in verband met zijn gezondheid. Hij laat een vrouw en twee dochters na. VVD'er Rob Ellermeijer was de laatste vier jaar actief als wethouder voor onder meer wonen, verkeer, media en sport. Van 2014 tot 2018 was hij actief als raadslid voor de VVD.

“Rob had Amstelveen in zijn hart gesloten en dat merkte je in alles wat hij deed. Of het nu ging om de portefeuilles waar hij verantwoordelijk voor was of zijn eerdere activiteiten als raadslid of vrijwilliger; bij Rob kwamen inwoners en Amstelveen altijd op de eerste plaats. Wij herinneren hem als een betrokken Amstelvener, maar bovenal als een zeer gewaardeerde collega en geliefd mens”, zegt Poppens.

Ellermeijer werd in 1988 registeraccountant en was bijna 23 jaar partner van Ernst & Young (EY) geweest. In die periode heeft hij 15 jaar de Publieke sector aangestuurd en was hij onder meer accountant en adviseur van vele gemeenten en provincies. Na zijn pensionering in 2015 werkte hij als zelfstandig ondernemer tot het wethouderschap zich in 2018 aandiende.

Omroep AAN!

Rob Ellermeijer is als wethouder media nauw betrokken geweest bij de oprichting van lokale omroep AAN! Vrijwilligers, medewerkers en bestuur van AAN! wensen de familie van Rob Ellermeijer veel sterkte en kracht bij het verwerken van dit verlies.

Condoleren is mogelijk via een online condoleanceregister.