Vanaf 21 mei nergens meer mondkapje nodig op Schiphol

Op Schiphol hoeft vanaf volgende week zaterdag 21 mei nergens meer een mondkapje worden gedragen. Dat maakt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bekend. Reizigers moeten nu nog een mondkapje op vanaf het moment dat ze hun instapkaart scannen tot in het vliegtuig. De Europese luchtvaartautoriteit EASA heeft de coronaregels voor alle lidstaten versoepeld.

Het ministerie adviseert reizigers met een zwakkere gezondheid alsnog een mondkapje te dragen op luchthavens en in vliegtuigen.

De maatschappijen waren bang voor meer agressie aan boord, omdat in de rest van het land nergens meer mondkapjes hoefden te worden gedragen.

Ook aan boord van Nederlandse luchtvaartmaatschappijen hoeven passagiers en bemanningsleden geen mondkapjes meer te dragen. KLM, Transavia, TUI en Corendon hadden de mondkapjesregel twee maanden geleden zelf al afgeschaft , tegen de richtlijnen van de overheid in.

Meer nieuws over Schiphol

📰 Al het nieuws over Schiphol vind je op nhnieuws.nl/schiphol

💬 Tips over Schiphol- en luchtvaartverhalen zijn welkom op [email protected]

@ Volg luchtvaartverslaggever Doron Sajet op twitter



Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]