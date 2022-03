Vliegmaatschappijen lappen mondkapjesplicht aan hun laars: angst voor agressie onder passagiers

Transavia en TUI Nederland gaan passagiers niet meer verplichten om een mondkapje te dragen aan boord van hun vliegtuigen. Daarmee gaan de maatschappijen in tegen de regels van de overheid die mondkapjes alleen nog in vliegtuigen en luchthavens ook na 23 maart verplicht. Transavia en TUI noemen dat besluit 'onverantwoord', omdat ze vrezen dat het aantal agressieve passagiers hierdoor zal toenemen.

Voor wat betreft de luchtvaart houdt het kabinet zich het liefst aan internationale afspraken die het gebruik van een mondkapje in het vliegtuig nog steeds verplichten. Volgens Transavia en TUI Nederland klopt dat niet en wijzen juist op Europese adviezen die alleen nog een mondkapje dringend aanbevelen.

Een woordvoerder van Transavia laat NH Nieuws weten 'ontstemd' en 'ontdaan' te zijn over het nieuws. Het gaat er bij de maatschappij niet in dat de mondkapjes in het openbaar vervoer vanaf volgende week woensdag verdwijnen, maar in vliegtuigen verplicht blijven. "De vliegveiligheid komt daarmee in gevaar, omdat deze maatregel tot niet-naleving en meer agressie leidt."

Boos

TUI Nederland is enorm teleurgesteld en zelfs boos, laat een woordvoerder weten. "Passagiers zijn steeds minder bereid zich aan deze verplichting te houden, daar waar deze verder in de maatschappij vervalt. Het is ook niet meer uit te leggen of te verdedigen. Dit leidde de afgelopen tijd tot een toename van agressie aan boord jegens onze crew en andere passagiers."

"Een veilige reis voor onze passagiers en ons personeel is onze grootste prioriteit. Wij dringen er op aan dat het kabinet deze verplichting tot het dragen van een mondkapje omzet in een dringende aanbeveling. Wij willen aan boord niet meer toezien op de naleving van de mondkapjesplicht", aldus TUI.

TUI en Transavia zullen het dragen van een mondkapje vanaf volgende week woensdag alleen nog aanbevelen. KLM beraadt zich nog op een reactie. Corendon was niet bereikbaar voor commentaar.

Geen inreismaatregelen meer

Voor reizigers binnen de EU die naar Nederland vliegen vervalt wel de verplichting om een test-, herstel- of vaccinatiebewijs te hebben.

Ook voor EU-burgers die vanuit landen buiten de EU of het Schengengebied naar Nederland reizen, zijn er geen inreismaatregelen meer. De overheid adviseert wel nog om na aankomst een zelftest te doen.