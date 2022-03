KLM en Transavia willen ook af van mondkapjes

Mondkapjes zijn in Nederland bijna nergens meer verplicht, behalve in het openbaar vervoer, op luchthavens en in vliegtuigen. Op Schiphol moet het mondkapje op vanaf het moment dat reizigers langs de beveiligingscontrole gaan. Bij aankomst mag het masker bij het verlaten van de bagagehal weer af.

Meer agressie

"De vrees bestaat dat deze maatregel tot niet-naleving en meer agressie leidt", zegt een woordvoerder van Transavia tegen NH Nieuws. "We houden ons altijd aan de door de overheid opgelegde regelgeving, in dit geval kan het zo zijn dat deze regels juist leiden tot meer agressie."

De mondkapjes hebben de afgelopen twee jaar ook talloze keren geleid tot agressie aan boord van reizigers, die het dragen ervan weigerden.

Keuze

KLM en Transavia zijn momenteel in gesprek met de overheid over het verzoek om de mondkapjes aan boord af te schaffen. Volgens Transavia zou de plicht afgeschaald moeten worden tot een aanbeveling, in lijn met de Europese luchtvaartautoriteit EASA en het wereldwijde ICAO.

"De passagiers hebben dan keuze voor het wel of niet dragen van een mondkapje en dit zal zeker leiden tot een sterke afname van het aantal meldingen over wangedrag aan boord", volgens Transavia.

Een woordvoerder van minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) laat NH Nieuws weten dat het besluit zal afhangen van het OMT-advies en het weegmoment van volgende week dinsdag.

SAS uit Scandinavië en Jet2 uit Groot-Brittannië zijn al deels of volledig omgegaan. Daar mogen passagiers in veel gevallen al zonder mondkapje meevliegen.