Duizenden kinderen sporten dagelijks in 'onveilige' gymzalen in Haarlemmermeer

Tientallen gymzalen in Haarlemmermeer zijn sterk verouderd en sommige zijn volgens docenten zelfs onveilig door achterstallig onderhoud. Dat blijkt uit een rondgang langs veertig gymdocenten die dagelijks werkzaam zijn in deze gymzalen. Afgekeurde, versleten materialen, een slechte akoestiek en geen mogelijkheden tot ventilatie worden als grootste problemen genoemd.

Vlak nadat de laatste bel is gegaan neemt Leon Ploem, docent lichamelijk opvoeding bij de Oranje Nassauschool in Badhoevedorp, ons mee naar gymzaal Het Voortouw. "De grote materialen zijn van dramatische kwaliteit. Alle ringstellen zijn sinds het begin van het jaar afgekeurd, maar daar wordt niks mee gedaan", geeft hij als voorbeeld. Afgekeurde materialen en slechte akoestiek Ook de situatie in gymzaal Zijdewinde in Vijfhuizen is zorgwekkend. Docent Chelsey Borchers kan afgekeurde materialen niet meer gebruiken, maar daar blijft het niet bij: Chelsey draagt vanwege de slechte akoestiek gehoorbescherming tijdens de lessen: "Als ik dat niet doe lig ik 's avonds met een piep in mijn oren in bed." En die overlast ervaart niet alleen de docent. Meerdere leerlingen zeggen dat ze elke gymles last hebben van het geluid. Uit de inventarisatie blijkt dat veel gymzalen vergelijkbare problemen hebben: ramen die niet open kunnen, schimmel in de kleedkamers, wespennesten en afgekeurde materialen lijken de normale gang van zaken. 'Gymzalen frequent bezocht' De gemeente Haarlemmermeer is eigenaar van de gymzalen, maar besteedt de zorg ervoor sinds 2014 uit aan Sportfondsen. Zij doen het dagelijks onderhoud, beheren de gymzalen in kwestie en zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en de vervanging van de sportinventaris. Technisch coördinator Ruud Wurtz weet naar eigen zeggen niet beter dan dat er frequent gymzalen worden bezocht en er goed contact is met de scholen.

Quote "Het is maar de vraag of er iets met onze meldingen wordt gedaan" Maud Friedel, gymdocent De Tovercirkel

Maud Friedel is gymdocent op De Tovercirkel in Hoofddorp en vertelt dat juist dat contact erg moeizaam verloopt: "Wij mailen en bellen Sportfondsen regelmatig. Soms wordt daar niets mee gedaan en soms gebeurt dat juist heel snel. Maar het is altijd maar de vraag of het überhaupt gedaan wordt en zo ja, wanneer. Wethouder niet op de hoogte Naar aanleiding van dit verhaal werden vorige week al raadsvragen gesteld aan verantwoordelijk wethouder Marjolein Steffens: "Daar ben ik niet van op de hoogte", antwoordde zij over de slechte staat van gymzalen in Haarlemmermeer. Volgens haar gebeurt het onderhoud 'sober en doelmatig' en hebben 'ietwat gedateerde' gymzalen als in Vijfhuizen wat extra zorg nodig. Tekst gaat verder onder kader.

Wethouder Marjolein Steffens laat op vragen van NH Nieuws weten: "Alle specifieke problemen (Badhoevedorp, Vijfhuizen en Nieuw-Vennep) zijn bij ons niet bekend. De Haarlemmermeerse gemeentelijke vastgoedportefeuille, waar ook de gymzalen en sportaccommodaties toe behoren, stamt voor een groot deel uit de jaren ’70 en ’80 en is daarmee inmiddels enigszins gedateerd. Op het moment van bouw waren de eisen met betrekking tot akoestiek, klimaat, ventilatie, inrichting en materiaalgebruik heel anders. Wij laten de komende maanden een extern bureau objectief onderzoek doen naar de staat van de overdekte gym- en sportaccommodaties waarbij zal worden gekeken naar zowel technische staat als functionaliteit. Daarmee krijgen we inzicht in de investeringen om de portefeuille te verbeteren, te verduurzamen en aan te passen een de eisen die daaraan gesteld worden."

Quote "Ik denk dat de gemeente nalatig is geweest" Jorieke Steenaart, onderwijsadviseur kvlo

"De huidige situatie zegt iets over de communicatie tussen de school en de gemeente", vertelt Jorieke Steenaart, onderwijsadviseur bij de Koninklijke vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO). Het zegt daarnaast ook iets over de zorgplicht die de gemeente ten opzichte van onderwijshuisvesting heeft. "Ik denk dat ze nalatig zijn geweest", aldus Steenaart. Volgens haar is het belangrijk dat docenten zich bij hun werkgever melden. Zij zouden dan contact op kunnen nemen met de gemeente, waarop die op hun beurt in actie zouden moeten komen. Yvonne Woestenburg, directrice van de Oranje Nassauschool in Badhoevedorp laat weten diverse meldingen van de docenten door te hebben gekregen. Zij laat echter weten er niet bewust van geweest te zijn deze meldingen ook door te geven. Ook Chelsey Borchers zou zich meerdere keren hebben gemeld bij de directie.

Gymzalen in kwestie: Gymzaal Kinheim - Zwanenburg

Gymzaal Langerak - Abbenes

Gymzaal Noppenstraat - Zwaanshoek

Gymzaal Pampusstraat - Rijsenhout

Gymzaal Zijdewinde - Vijfhuizen

Gymzaal het Voortouw - Badhoevedorp

Gymzaal Azollastraat - Lisserbroek





Gymzaal Noorderdreef - Nieuw-Vennep

Gymzaal Ridderspoorstraat - Nieuw-Vennep

Sportzalen Sandestein (2) - Nieuw-Vennep

Gymzalen Linquenda (2) - Nieuw-Vennep

Sportzalen De Breedenborgh (2) - Nieuw-Vennep





Sportzalen Brede school Floriande Midden (2 gymzalen) - Hoofddorp

Gymzaal Graan voor Visch - Hoofddorp

Gymzalen Pax (2) - Hoofddorp

Gymzalen Bornholm (2) - Hoofddorp

Gymzaal Wormerstraat - Hoofddorp

Gymzaal Sparresholm - Hoofddorp

Gymzaal van den Berghlaan - Hoofddorp

Sportzaal de Schulp - Hoofddorp

Gymzalen De Boskern - Hoofddorp

Gymzaal Amazone - Hoofddorp

Gymzaal Braambos - Hoofddorp

Sportzalen In de Breedte (2) - Hoofddorp

Gymzaal De Veste - Hoofddorp