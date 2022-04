Vloer gymzaal al na 3 jaar afgeschreven: "Alsof je op ballonnetjes loopt"

De cementvloer van de gymzaal in 'Het Spectrum' ligt er nog maar net in, toch vergruist hij al sinds een aantal maanden. Ramon Riedijk van badmintonclub Meershuttle en Kirsten van Poeteren van Basketbalvereniging Hoofddorp maken zich zorgen over het nieuwe seizoen. De eerste trainingen zijn al geschrapt en als er niks gebeurt, is het nog maar de vraag of er competitie gespeeld kan worden.

De gevolgen van de vergruizing zijn volgens de gemeente nog te overzien, maar daar denken de verenigingen anders over. "Er wordt door de jeugd nog wel op getraind, maar op deze velden kan een seniorenteam niet meer basketballen", legt Kirsten van Poeteren uit. "Het voordeel is dat het seizoen ten einde loopt, anders hadden we niet kunnen spelen", vervolgt ze.

Het Spectrum is een aantal jaren geleden gerenoveerd en in 2019 werd de gloednieuwe gymzaal feestelijk geopend. Toch zijn er na drie jaar al gevaarlijke plekken ontstaan op de vloer. "Het begon een paar maanden geleden bij een bobbel, maar dat werden er steeds meer", vertelt Ramon Riedijk van de badmintonclub. "Het is alsof je op ballonnetjes loopt", geeft hij als voorbeeld.

"Er zijn mensen die de afgelopen maanden geblesseerd zijn. Al kunnen we het niet met de vloer linken, we hebben onze vermoedens"

En als er wel wordt gespeeld, is dat niet zonder risico's: "Badminton is sowieso al een blessuregevoelige sport, maar er zijn mensen die de afgelopen maanden geblesseerd zijn en al kunnen we dat niet met elkaar linken, we hebben onze vermoedens", vertelt Riedijk.

Gehele vloer aangepakt

"Volgens Grond- en Vastgoedzaken moet er ernstig rekening mee worden gehouden dat de vergruizing van de onderlaag een voortschrijdend proces is. Dat zou kunnen betekenen dat de gehele vloer moet worden aangepakt", schrijft de gemeente in een persbericht.

De gymzaal is na bijna een jaar vertraging in 2019 opgeleverd, maar na drie jaar vergaat de cementvloer dus al langzaam maar zeker. Volgens de gemeente zit het probleem in de constructie van de vloer. Er wordt op dit moment naar een oplossing gezocht.

Wie trekt de portemonnee?

Onzeker is wie voor de problemen op moet draaien. De gemeente schrijft dat er op de achtergrond 'juridische aspecten' spelen. Die strijd, over wie aansprakelijk is en moet betalen, zal volgens hen mogelijk lang gaan duren.

Bouwgroep Horsman & Co heeft destijds 'Het Spectrum' gerenoveerd. René Vos, algemeen directeur, vertelt op de hoogte te zijn van de vergruizing. "Wij zijn met alle betrokken partijen in de gymzaal geweest en hebben gekeken wat er aan de hand is", aldus Vos. Hij laat weten zeker verantwoordelijkheid te hebben over de nieuwe gymzaal, maar wie voor dit specifieke geval de zorg moet dragen ligt volgens hem een beetje in het midden.

"Het is sowieso jammer voor de sporters en de gemeente, dit is niet wat we willen", besluit Vos.