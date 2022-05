AZ-spits Pavlidis in laatste seconden matchwinner af: "We hadden meer verdiend"

Vangelis Pavlidis leek lange tijd namens AZ de matchwinner te gaan worden tegen FC Utrecht. Dankzij twee doelpunten van de Griekse spits stevenden de Alkmaarders af op een overwinning, maar een late treffer van landgenoot Anastasios Douvikas gooide roet in het eten. "Dit is een zware klap voor ons", aldus Pavlidis.

Ook AZ-trainer Pascal Jansen was zichtbaar aangeslagen na de late tegentreffer van FC Utrecht. Voor de derde wedstrijd op rij verspeelden de Alkmaarders een voorsprong en speelden het uiteindelijk gelijk. Volgens Jansen riep zijn ploeg het over zichzelf af door na de 1-2 niet meer het gewenste niveau te halen.

Geen trek in toetje

Door het gelijkspel is AZ veroordeeld tot de play-offs. Hierin zal het moeten gaan strijden om een plek in de Conference League volgend seizoen. Volgens Jansen zijn er geen excuses meer en moet AZ het in de play-offs dan maar afmaken.