Schippers moeten op tijd bij de Prins Bernhardbrug zijn: twee keer per dag open

De problemen bij de Prins Bernhardbrug zijn, tot ongenoegen van de schippers, nog steeds niet verholpen. Om de scheepvaart een beetje te helpen gaat de brug toch twee keer per dag open. Regiocoördinator Koninklijke Binnenvaart Nederland, Andries de Weerd hoopt op meer: "Ik had het sportiever gevonden als ze vier zouden doen."

De schepen moeten er na de ochtend- en avondspits door. Weggebruikers zouden hierdoor lang moeten wachten. De openingstijden zijn volgens Andries de Weerd niet ideaal: "We hebben niet de prioriteit, dat is duidelijk."

'Geen week vol te houden'

De Weerd geeft aan dat als het overmorgen is opgelost, de scheepvaart een slechte week heeft gehad. Maar: "We kunnen dit niet nog een week volhouden." Zo staat er volgende week een grote klus op de planning waar tienduizend kilo grondstoffen naartoe moeten. Dat is volgens De Weerd niet te doen als de brug voor het grootste deel van de dag gesloten is.

Op dit moment is volgens gemeente Zaanstad nog niet duidelijk wat er aan de hand is. "We zijn druk bezig met het onderzoek", vertelt een woordvoerder. De Weerd vertelt dat hij heeft begrepen dat de gemeente op twee gedachten hinkt: technische- of funderingsproblemen.

Bij het laatst genoemde ziet hij het somber in de voor de scheepvaart. Als dat het geval is, hoopt De Weerd dat de pijn wat meer verdeeld wordt over het verkeer, zodat de schepen er op een of andere manier toch vaker doorheen kunnen varen.