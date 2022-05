Voorlopig moeten schippers een flink stuk omvaren door dichte Prins Bernhardbrug

Schippers in Zaandam moeten flink omvaren, want de Prins Bernhardbrug blijft door technische mankementen gesloten. Regiocoördinator Koninklijke Binnenvaart Nederland, Andries de Weerd, wordt al de hele dag platgebeld en doet dan ook namen de schippers een noodkreet: "Zet die brug open!"

"Het is een forse aderlater voor de scheepvaart", benadrukt Andries de Weerd. Hoewel de technische mankementen eerder dit weekend al begonnen, varen de schippers vandaag massaal tegen een dichte brug aan. Hierdoor zijn ze volgens De Weerd - als ze via het IJsselmeer of de Waddenzee moeten omvaren - gemiddeld zo'n twaalf uur langer onderweg.

Onder het vaste deel van de brug, aan de oostkant, kunnen de schippers er nog wel doorvaren. Op voorwaarde dat de schepen niet groter zijn dan zo'n 4 meter. De doorvaartwijdte is 8 meter.

Een woordvoerder van gemeente Zaanstad begrijpt dat het vervelend is, maar zegt dat de oorzaak nog niet bekend is. Naar de noodkreet wordt momenteel dan ook niet geluisterd.