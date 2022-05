Omfietsen of steil voetpad nemen door wederom kapotte Melkwegbrug: "Extra work-out"

Al het hele weekend is het fietspad van de Melkwegbrug afgesloten omdat er problemen zijn met de bediening van de slagbomen. Omdat Purmerenders anders onder de bomen door glippen, is het hele fietspad op de brug afgezet. Daardoor zit er niets anders op om het hoge voetpad te nemen of om te fietsen.

"De brug is afgesloten omdat hij op dit moment niet veilig te gebruiken is", schrijft de gemeente aan NH Nieuws. We vragen inwoners dan ook om niet onder de slagbomen door te gaan." Purmerenders maken er ondertussen maar het beste van. Sommige gebruikers vinden het een fijne work-out, maar anderen balen flink en vragen zich af hoe ouderen met een rollator de hindernis trotseren.

Vaker kapot

De brug is in zijn tienjarige bestaan wel vaker kapot gegaan. Daarom heeft de gemeente vorig jaar een deel van de techniek in de brug vervangen. Dat leek even goed te gaan, maar nu is het dus weer mis. De technische dienst van de gemeente is nu druk bezig hem te repareren en hoopt de storing vandaag nog op te lossen.