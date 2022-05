Jari Litmanen reikt schaal uit bij kampioenschap Ajax

Mocht Ajax woensdag kampioen worden dan reikt oud-Ajacied Jari Litmanen de kampioensschaal uit. De Amsterdammers spelen woensdag thuis tegen sc Heerenveen en bij winst is Ajax kampioen van Nederland.

De 51-jarige Litmanen speelde van 1992 tot 1999 bij Ajax en keerde in 2002 voor twee jaar terug in Amsterdam. De Fin werd viermaal landskampioen met Ajax. In 1995 won de middenvelder de Champions League en de wereldbeker met de Amsterdammers.

Mocht Ajax woensdag voor de 36ste keer landskampioen worden dan is er een huldiging in de Joham Cruijff Arena. Door een gebrek aan beveiligers vindt er geen huldiging plaats op het Museumplein.