Met Rijkaard en Litmanen werd Ajax 25 jaar geleden onverslaanbaar

AMSTERDAM - Aanvankelijk was Louis van Gaal niet zo'n voorstander van een terugkeer van Frank Rijkaard naar Ajax. Oudere spelers hebben vaak de neiging op de automatische piloot te opereren, dacht de trainer in de zomer van 1993 toen de succesvolle tandem Dennis Bergkamp en Wim Jonk net was vertrokken naar Internazionale.

"En tegen mister Ajax kon ik geen nee zeggen", lachte Van Gaal vorige week telefonisch terwijl hij zijn boek 'LvG, de totale mens' aan het promoten was. "En hij had ook helemaal gelijk. Bergkamp en Jonk waren fantastische voetballers, maar Rijkaard en Litmanen zorgden voor een betere balans in het elftal. Met hen werden we onverslaanbaar."

Europacup 1

Zondag is het alweer 25 jaar geleden dat Ajax de Champions League won in het Ernst Happel Stadion. Tranen van geluk vloeiden in Wenen. Het grote AC Milan van trainer Fabio Capello werd voor de derde keer binnen een jaar verslagen (1-0). Invaller Patrick Kluivert (18) scoorde met de punt van zijn linkerschoen, op aangeven van Rijkaard die zijn voorlaatste wedstrijd speelde.

Van Gaal durfde het aan Kluivert te brengen voor zijn topscorer Litmanen. Even daarvoor had de toen 43-jarige coach de show al gestolen door met een karatetrap een onbesuisde actie van Marcel Desailly te imiteren. Onder Van Gaal werd Ajax de beste, eerst van Europa en een paar maanden later van de hele wereld.

Puzzelen

"Het was even puzzelen", zegt van Gaal als hij terugkijkt op het seizoen 1994/1995, het mooiste voetbaljaar uit zijn leven. "We begonnen met John van den Brom en Dan Petersen als vervangers van Jonk en Bergkamp. Rijkaard startte als rechtshalf, een beetje tegen zijn wil in ja. Maar uiteindelijk viel alles op zijn plaats."

Petersen verloor de concurrentiestrijd met Litmanen en Danny Blind kreeg niet Van den Brom maar Rijkaard aan zijn zijde. De van FC Twente teruggekeerde Ronald de Boer speelde als rechtshalf, afwisselend met Clarence Seedorf. Doelman Edwin van der Sar, Frank de Boer, Michael Reiziger, Edgar Davids en Marc Overmars waren de andere Nederlandse basisspelers. Het Ajax van 1995 telde met Finidi George en Litmanen slechts twee buitenlanders. Nwankwo Kanu kreeg ook veel speeltijd.

Ajax speelde niet groots in de finale tegen AC Milan. Veel mooier was de halve eindstrijd tegen Bayern München in een kolkend Olympisch Stadion (5-2, na een gelijkspel in Beieren 0-0). Op weg naar de eindstrijd bleef Ajax ongeslagen tegen AC Milan (2-0 0-2), AEK Athene (2-0 1-2), Salzburg (1-1 0-0) en Hadjuk Split (3-0 0-0).

Ajax dat de Champions League wint. De huldiging op een bomvol Museumplein en een rondvaart door de grachten. Is dat ooit nog mogelijk? "Waarom niet", antwoordt Van Gaal. "Ik voorspelde in oktober 2018 al aan Marc Overmars dat Ajax 'm vorig seizoen kon winnen. Ze speelden nog aantrekkelijker dan wij toen, maar daar kleefde ook meer risico aan."