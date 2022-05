Slurpers en sluipverbruikers: zo vermijd je hoge kosten en bespaar je energie

De wasdroger, je oude koelkast of vaatwasser: stuk voor stuk apparaten die we dagelijks gebruiken en de jaarlijkse energierekening flink opjagen. Energieadviseur Sander Toering legt uit hoe je door kostenbesparende maatregelen en slimme apparaten snel korte metten maakt met de grootste energieslurpers en sluipverbruikers.

Een rondje door het huis met energieadviseur Sander Toering van Duurzaam Bouwloket, laat zien dat veel huishoudelijke apparaten stiekeme stroomvreters zijn, die flinke happen uit de energierekening nemen. "Niet iedereen heeft de middelen voor grote investeringen die het huis verduurzamen. Gedrag is in dit verhaal vaak een ondergeschoven kindje, maar met een aanpassing in gedrag valt veel energiewinst te behalen - en het is helemaal gratis."

Met de verdubbeling van gas- en energieprijzen proberen veel Noord-Hollanders waar mogelijk te bezuinigen. Meer dan de helft van de energierekening bestaat uit verwarmingskosten. Warm water beslaat zo’n 13 procent van de energierekening, alle apparaten en lampen in huis zo'n 37 procent. Hier valt dus een en ander te besparen, stelt energieadviseur Sander Toering van Duurzaam Bouwloket, gevestigd in Alkmaar.

Cv-ketel

De grootste energieslurper in huis is de cv-ketel. Als het huis op gas wordt verwarmd, bedraagt het verbruik zo'n tachtig procent van het totaal, zegt Toering. "De cv-ketel draait op gas en daar willen we vanaf. Alternatieven zijn het warmtenet (afhankelijk van de gemeente) of een waterpomp. Dit is een vrij dure investering en zinloos zonder goede isolatie van de woning. Is je cv-ketel kapot en je huis slecht geïsoleerd? Kies dan voor een energiezuinig model, zodat je nog 12 tot 15 jaar tijdswinst hebt om je woning te isoleren. Zuinige hr-ketels zijn de nieuwe standaard geworden. Met een hybride warmtepomp of zonneboiler kun je een volgende stap zetten. De zonneboiler bespaart ongeveer vijftig procent op je kosten voor warm water. Hoe meer warm water je thuis verbruikt, hoe interessanter een zonneboiler is."

Een huishouden van vier personen met een hr-combiketel als naverwarmer bespaart met een zonneboiler zo'n 180 m3 gas. Dat is 180 euro per jaar aan gaskosten.

CV-leidingen die door onverwarmde ruimtes lopen (zoals de kruipruimte en de zolder), verliezen ook warmte. Buisisolatie met 20 millimeter dik kunststofschuim bespaart op jaarbasis drie m3 gas per meter verwarmingsleiding die je isoleert. Er zijn kant en klare buizen van kunststofschuim te koop die je makkelijk om de leiding schuift. Ze zijn er voor verschillende leidingdiktes en kosten ongeveer 1 euro per meter en leveren het dubbele per jaar op in besparing.

Met het enkel verwarmen van de gebruikte ruimtes in een gemiddelde woning bespaar je tot zo'n 550 euro per jaar. Niet thuis? Zet de thermostaat op 15 graden (of 18 graden bij vloerverwarming), daarmee bespaar je 200 euro per jaar. Draai je de verwarming een uur voor het slapen gaan ook op 15 graden? Dan bespaar je nog eens 260 euro per jaar.

Wie de thermostaat standaard een graad lager zet, bespaart daarbovenop nog 200 euro per jaar extra. "De meeste warmte in de woning verlies je door het dak, zo'n dertig procent van de opgewekte warmte. Veel mensen beseffen bovendien niet dat er veel warmte verloren gaat door het ventileren van de woning. Als je de hele dag je raam open hebt staan, verlies je ontzettend veel warmte. Niet thuis? Doe alles dicht. Je hoeft de lucht niet te verversen als je niet aanwezig bent."

Elektrische kachel

Vooral elektrische kachels zonder thermostaat kunnen veel stroom verbruiken. Ze blijven namelijk de hele tijd dat ze aanstaan op vol vermogen werken. Kachels met thermostaat gebruiken een lager vermogen of gaan uit als de ruimte de gewenste temperatuur heeft.

Stel dat je een elektrische kachel (1000 watt) zonder thermostaat 500 uur per jaar gebruikt, dan is het verbruik 500 kWh (110 euro). Bij 100 uur per jaar is dat 100 kWh (20 euro). Een veel zuinigere optie is een infraroodpaneel.