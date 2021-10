Deze mensen hebben hun gasverbruik flink verminderd

De stijgende gasprijzen zijn voor veel mensen een zeer onaangename verrassing. Toch is de impact op lang niet iedereen even groot. Zo hebben Fruitteler Pip Tesselaar en bouwkundige Ed Kueter amper last van de stijgende kosten. Beiden hebben namelijk eerder volop geïnvesteerd om hun bedrijf zo duurzaam en zelfvoorzienend mogelijk te maken: "We draaien altijd nul op de meter."

honderden euro's meer. Door een combinatie van factoren, gaat de gasprijs momenteel door het dak. Een gemiddeld huishouden betaalt naar verwachting komend jaar



Iemand die helemaal geen last heeft van de stijgende gasprijzen is Ed Kueter uit Alkmaar. Hij besloot eerder al te kiezen voor een gasvrij, zelfvoorzienend huis dat met de zon meedraait. "We hebben een optimaal geïsoleerd huis", laat Kueter weten.

Duurzame alternatieven

"Op het dak hebben wij 21 zonnepanelen staan. In principe wekken wij alleen de hoeveelheid energie op die wij daadwerkelijk nodig hebben." Bovendien heeft hij een bakoven die hij door middel van schoon resthout verwarmt. "Met de oven verwarmen wij tegelijkertijd de hele bovenetage van ons huis." Kueter kookt op inductie en heeft daarnaast een warmtepomp voor warm water. "We draaien altijd nul op de meter."

Tekst gaat verder na de foto