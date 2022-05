Opvolger van Nadine Visser staat al klaar: Maayke Tjin A-Lim 'new kid in the blocks'

Maayke Tjin A-Lim is de 'New kid in the blocks' - NH Sport / Stephan Brandhorst

De hordeloopster uit Hoorn liep vier jaar geleden een vervelende voetblessure op. Vervolgens kreeg ze - mede door de mentale problemen die daarbij kwamen kijken - nervosa boulimia. "Ik wil niet zeggen dat dat een aantal jaren van mijn carrière heeft gekost", zegt Tjin A-Lim, die tot de halve finale reikte op de WK indoor.

De deelname aan de wereldkampioenschappen in Belgrado (Servië) betekende voor Tjin A-Lim haar definitieve doorbraak bij het grote publiek. "Ik kan nu van mezelf zeggen dat ik mentaal sterk ben", aldus Tjin A-Lim.

Op de Ter Specke Bokaal won Tjin A-Lim in een tijd van 12,91 seconden de 100 meter horden. Dat was de eerste wedstrijd in het outdoorseizoen. Samen met haar coach Purcy Marte heeft ze haar pijlen gericht op de NK atletiek om zich daar te plaatsen voor de WK in Eugene en EK in München.