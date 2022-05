Voormalig Ajax-speler Jody Lukoki (29) overleden

Jody Lukoki is op 29 jarige leeftijd overleden. Bronnen rondom de aanvaller, die werd opgeleid door Ajax, melden dat aan De Telegraaf. De doodsoorzaak is nog onbekend.

FC Twente, de laatste werkgever van Lukoki, heeft gereageerd op het overlijden. "Het is ongelofelijk. Op deze jonge leeftijd. Zo triest. Dit is echt verschrikkelijk. We leven mee met zijn familie en vrienden”, zegt technisch directeur Jan Streuer.

Lukoki doorliep de jeugdopleiding van Ajax en debuteerde onder coach Frank de Boer in het eerste elftal. In de Klassieker tegen Feyenoord maakte hij zijn debuut. Daarna zou hij meer dan dertig officiële wedstrijden voor Ajax spelen. Een definitieve doorbraak zat er echter niet in voor de vleugelaanvaller.

Via een verhuurperiode aan Cambuur kwam hij via PEC Zwolle, Ludogorets, Malatayaspor bij FC Twente uit. Daar liep Lukoki een gescheurde kruisband op waardoor hij nooit een wedstrijd speelde. Zijn contract in Enschede werd in februari ontbonden, omdat hij werd veroordeeld voor huiselijk geweld.