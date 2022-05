Gelijkspel Feyenoord tegen PSV, Ajax bij winst op sc Heerenveen woensdag kampioen

Door een bizarre wending in de slotfase van Feyenoord-PSV is Ajax toch een flinke stap dichter bij het kampioenschap gekomen. De ploeg uit Eindhoven zag zijn voorsprong op het laatste moment verdampen, waardoor Ajax nog steeds met vier punten voorstaat in het klassement. De kans dat Ajax woensdagavond kampioen wordt, is daarmee toch weer groot geworden.

Bij winst op AZ kon vanmiddag in Amsterdam mogelijk al het kampioenschap losbarsten. Het liep echter anders: door het gelijkspel van Ajax kreeg PSV een kans om tot twee punten toe te naderen. In blessuretijd werd daar, na een discutabele penalty van Cyriel Dessers echter een stokje voor gestoken, waardoor het puntenverschil weer vier is.

Met nog twee wedstrijden te gaan staat Ajax in het klassement nu op 79 punten, terwijl PSV door het gelijkspel tegen Feyenoord een puntensaldo heeft van 75. De ogen zijn daarom nu gericht op aanstaande woensdagavond als Ajax het thuis opneemt tegen Heerenveen en PSV thuis speelt tegen NEC.

In zeven van de negen scenario's is Ajax verzekerd van de schaal. Alleen als PSV woensdagavond wint en Ajax punten laat liggen, moeten de Amsterdammers wachten tot zondag. In alle andere scenario's is Ajax dan kampioen of officieus kampioen.

De aftrap van beide duels is woensdag om 20.00 uur.