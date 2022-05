Obdam organiseert muziekfestival voor Oekraïners

Over twee uurtjes is het zover: het 'Festival Obdam voor Oekraïne'. Dit om Oekraïners een hart onder de riem te steken. De dagopbrengst van het festival gaat naar de stichting Caritas, dat zich jarenlang inzet voor Oekraïne. Vanuit het magazijn in Hensbroek brengen ze regelmatig medicijnen, kleding en voedsel die kant op.

Er werd hard gewerkt achter de schermen aan het Bevrijdingspopfestival in Obdam. Maar de organisatie zat met de oorlog in Oekraïne in de maag. "De situatie in Oekraïne zette ons aan het denken. Het voelde ongepast om nu een festival te organiseren, dat in het teken van vrijheid staat", legt voorzitter Peter Homan aan NH Niews uit. "Je hart breekt bij het zien van die afschuwelijke beelden. Al dat leed en die wanhoop. We waren het er snel over eens dat deze dag in het teken stond van Oekraïne."

Ook uit het dorp komen veel positieve reacties binnen. De organisatie verwacht honderden mensen. "Alle seinen staan op groen. Iedereen kijkt er naar uit. Het zonnetje schijnt, we hebben er zin in. Het belooft een mooie dag te worden."

Donaties

Artiesten uit binnen- en buitenland zullen vandaag het publiek in Obdam vermaken met muziek. Dit doen ze om zoveel mogelijk geld op te halen voor Oekraïne. Zo staat de Obdamse band Spangle op het Kerkplein en is er een coverband die nummers van Neil Young speelt. De avond wordt afgesloten – om 20.30 uur – met Krentenbrøød uit Schagen, die het publiek in 2018 nog uit hun dak liet gaan.

Burgemeester Monique Bonsen opent het festival met een toespraak. Na de opening wordt bekendgemaakt hoeveel geld er op dat moment al is opgehaald. Ter plekke kan gedoneerd worden, gulle gevers krijgen een plek op het beeldscherm en/of de banners op het festival. Na afloop kondigt de organisatie het opgehaalde bedrag aan, dat rechtstreeks naar de stichting Caritas gaat. "Jan Pilkes komt vertellen wat er met het geld gaat gebeuren", zegt Homan.

Daarna zal een Oekraïense zanger het volkslied van Oekraïne zingen. Ook is er een dankwoord van de Oekraïners die in De Brink – het sociaal-cultureel centrum van Obdam – Nederlandse les krijgen.