Studenten komen met idee om het amateur-scheidsrechter tekort op te lossen

Een lekker potje voetballen met hun vriendenteam: dat is wat de twintigers Remco Metselaar, Jochem Vis en Sebastiaan van Dok willen. Toch is het niet zo vanzelfsprekend voor de mannen dat de wedstrijd in het weekend doorgaat, want regelmatig is er geen scheidsrechter te vinden. Een amateur-VAR moet dit probleem oplossen.

Voor een opdracht van de Hogeschool van Amsterdam zijn Remco uit Krommenie, Amsterdammer Jochem en Sebastiaan uit Wormer in het onderwerp gedoken. De heren merken tijdens hun eigen wedstrijden dat bijna niemand wil fluiten en daar willen ze wat aan doen.

"We zitten in een vriendenteam", vertelt Remco. "Dan moeten we zelf een scheidsrechter regelen en dat wordt met de week lastiger. Soms moet een speler van het eigen team een scheidsrechter zijn." Volgens de 22-jarige Krommenieër komt dit door het toenemende verbale en soms fysieke geweld.

Extra hulpmiddel

Met een VAR langs de zijlijn willen ze de scheidsrechters meer vertrouwen en een extra kijk op de wedstrijd geven. Remco: "Dat scheidsrechters het weer leuk vinden om te fluiten en er meer scheidsrechters in het veld komen."



Een echte VAR, zoals in het professionele veld met beelden, is voor veel clubs te duur. Daarom willen de mannen 'als extra ogen' zelf langs het veld gaan staan. Remco is niet bang dat het aanzien van de scheidsrechter op het veld minder wordt: "Ik denk niet dat de status naar beneden gaat, het geeft de spelers meer duidelijkheid." Het idee dient als extra hulpmiddel, 'de scheidsrechter heeft altijd als laatste de keus'.

Ludieke actie

De mannen gaan als ludieke actie, op waarschijnlijk 21 mei in Krommenie, eerst zelf langs het veld staan. "Als dit aanslaat, kunnen mensen die bijvoorbeeld minder goed te been zijn langs het veld staan." Volgens Remco worden op deze manier mensen die wel scheidsrechter willen zijn, maar niet meer de hele wedstrijd kunnen rennen, erbij betrokken. "De instap is lager en daardoor hopen wij dat er genoeg mensen zijn die daarvoor openstaan."