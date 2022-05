Ajax wil na rapport over grensoverschrijdend gedrag veiliger werkklimaat creëren

"De Raad van Commissarissen (RvC) en de directie stellen zich samen met de Bestuursraad van de vereniging ten doel om een veiliger werk– en sportomgeving te creëren binnen alle geledingen van de club", laat Ajax in een reactie op het rapport weten.

Marc Overmars

Uit het onderzoek kwam naar voren dat Ajax hiervoor een plan van aanpak moet opstellen, een deskundige commissie moet benoemen, een begeleider voor dit traject moet aannemen en een onderzoek onder alle medewerkers moet uitvoeren.

Marc Overmars stapte begin februari op bij Ajax, nadat bekend werd dat een aantal vrouwen seksueel grensoverschrijdende berichten van hem had ontvangen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de oud-directeur voetbalzaken inderdaad over een langere periode deze berichten heeft gestuurd.

Edwin van der Sar

"Het spijt ons dat wij deze vrouwen geen veilige werkomgeving hebben kunnen bieden. De diverse meldingen maken duidelijk dat er werk te doen is, zodat voor iedereen duidelijk is dat ongewenst gedrag niet wordt geaccepteerd en als zich toch iets voordoet medewerkers zich vrij voelen het aan de orde te stellen, elkaar daarop aanspreken en het zo nodig melden", aldus Leen Meijaard, voorzitter van de RvC.

Ook algemeen directeur Edwin van der Sar reageerde op het onderzoek. "Ik wil de vrouwen die al met initiatieven bij elkaar zijn gekomen een groot compliment geven. Vertrouwen in elkaar is een sleutelbegrip bij het ontwikkelen van een veiliger cultuur en organisatie. Ik maak me hier persoonlijk hard voor. Medewerkers moeten absoluut de veiligheid voelen om zich uit te spreken en hun mening te geven in de dagelijkse praktijk."