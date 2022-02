Ten Hag over wangedrag Overmars: "met name voor de gedupeerden, de vrouwen, rampzalig"

Ajax-trainer Erik ten Hag heeft kort voor aanvang van de wedstrijd tegen Vitesse gereageerd op het seksueel grensoverschrijdende gedrag van de inmiddels vertrokken technisch-directeur Marc Overmars. "Totaal verbijsterd, dit is rampzalig. Met name voor de gedupeerden, voor de vrouwen, het leed wat ze is aangedaan. Daar heb ik het moeilijk mee."

Zondag werd bekend dat Overmars per direct is vertrokken bij Ajax, omdat hij een langere periode seksueel getinte berichten naar meerdere vrouwen heeft gestuurd.

Ten Hag deed zijn verhaal, zichtbaar aangeslagen, voor de camera van ESPN. "We hebben ongelooflijk slechte dagen gehad. We moeten ons focussen op waar het om gaat. We zijn een voetbalclub en moeten voetballen tegen Vitesse. Daar hebben we ons op ingesteld."

Energie

De Ajax-trainer benadrukte dat zijn eerste gedachten uitgaan naar de vrouwen. "Daar heb ik het moeilijk mee. Iedereen verwerkt dat op zijn eigen manier. Ik trek me dan vaak terug, ben wat stiller dan normaal en heb wat minder energie. Je moet energie uitstralen naar je elftal, maar in de eerste uren en dagen is dat moeilijk."

Met Overmars heeft Ten Hag sinds het nieuws bekend werd contact gehad, zo vertelde hij. Over de inhoud zei de trainer niks: "dat is iets tussen mij en Marc." Verder zei Ten Hag: "Je leeft natuurlijk met hem mee, maar zoals ik al zei: de eerste gedachten gaan naar de vrouwen."

Onderzoek

Op de vraag of hij zich verraden voelt door Overmars, zei Ten Hag: "Nee. Ik ken de feiten niet. Er is ook privacy en er wordt onderzoek gedaan. Er liggen nu een aantal aannames. Er zijn stappen genomen waar aanleiding voor geweest zal zijn. Overmars heeft voor zichzelf conclusies getrokken. Het raakt ons tot in het diepste van onze ziel."

De trainer sprak ook over normen en waarden binnen de club. "Die moeten worden gehanteerd en daarin moeten wij het goede voorbeeld geven."

Ten Hag zei zich verder op de wedstrijd tegen Vitesse te willen focussen. Volgens hem werd gisteren de knop omgezet. "We zijn met iets heel moois bezig, dat wordt dan zo onderbroken. Het is een lastige situatie. We moeten het laten voor wat het is."

Ajax speelt vanavond de kwartfinale van de KNVB-beker tegen Vitesse.