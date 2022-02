ABN Amro twijfelt over voortzetting sponsoring na affaire-Overmars

ABN Amro twijfelt of het nog wil doorgaan met het sponsoren van Ajax. De bank wil eerst meer uitleg hebben van de directie van de club over hoe groot de problemen met ongewenst gedrag zijn en wat eraan gedaan gaat worden.

Dat schrijft de NOS.

De bank sponsort momenteel het vrouwenelftal en de jeugdopleiding. Dat contract loopt volgend jaar af. Directeur Robert Swaak eist dat de club een groot onderzoek doet naar de problemen. "We zijn elke dag in gesprek met de directie van Ajax om te begrijpen hoe de directie nu gaat reageren. Dan zullen we ons standpunt bepalen." Hij zegt te zijn geschrokken van de affaire.

Eerder werd al duidelijk dat hoofdsponsor Ziggo met de kwestie in haar maag zit. ABN Amro was in het verleden jarenlang de hoofdsponsor van de club.