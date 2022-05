Politie pakt verdachte (20) van steekpartij in Enkhuizen op

Het incident vond zondagavond plaats aan het Poortland in Enkhuizen. Er ontstond onenigheid over een parkeersituatie. Dit mondde uiteindelijk uit in een steekpartij, waarvoor vandaag een 20-jarige man uit Alkmaar is aangehouden.

Het slachtoffer werd bij het incident in de zij gestoken. Hij werd in eerste instantie door een buurman verzorgd, tot de ambulance arriveerde. De dader sloeg op de vlucht, waarna er via Burgernet een melding uitging met het signalement van de verdachte.

De politie doet nog verder onderzoek naar de steekpartij.