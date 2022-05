Parkeerruzie loopt uit de hand: ineens ligt Wilco van 2 meter 14 bloedend op de stoep

Een boom van een vent is het, van 2 meter 14 lang. En toch lag Wilco na een zwiepende steekbeweging ineens op de grond. Voor zijn huis. De 50-jarige Enkhuizer werd zondagavond het slachtoffer van een uit de hand gelopen parkeerruzie en werd in zijn zij gestoken. Hij onderging daarom maandag een tweede darmoperatie. Naar de dader is de politie nog op zoek en in de buurt zit de schrik er goed in.

Ruim twaalf uur na het steekincident aan de Poortland in Enkhuizen, is niets meer van de consternatie te zien. De politielinten zijn verwijderd, al zijn de naweeën voelbaar. "Dit verwacht je hier niet."

Agnes is de partner van Wilco en is zondag aanwezig bij het conflict dat zo stevig uit de hand loopt. In de deuropening doet ze - enigszins terughoudend - haar verhaal. "Hij is in zijn darmen geraakt, in zijn zij. Hij wordt vandaag voor de tweede keer aan zijn darmen geopereerd. Hopelijk raakt hij niet invalide, want hij was al darmpatiënt."

Een op het oog onschuldig parkeerconflict met een buurmeisje, mondt al snel uit in een scheldpartij. "Toen haalde ze haar vriend erbij en ontstond er een vechtpartij tussen Wilco en die jongen. 'Ik steek je neer', riep hij. Ik riep dat ik de politie ging bellen, in de hoop dat dat die jongen zou afschrikken."

Compleet in paniek

Het tegendeel is waar. Wilco wordt geraakt door een scherp voorwerp. "Ik ging naar binnen om een telefoon te zoeken. Toen ik weer naar buiten kwam, lag Wilco ineens bloedend op de stoep. Ik raakte compleet in paniek. Die jongen? Die was al verdwenen. Ik snap er niets van. Wie heeft er nu een mes bij zich?"