50-jarige Enkhuizer zwaargewond geraakt na steekpartij, dader nog voortvluchtig

Op de Poortland in Enkhuizen is gisteravond een 50-jarige man zwaargewond geraakt na een steekpartij. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog altijd op zoek naar de dader, meldt een woordvoerder.

Inter Visual Studio

Het is niet bekend waarom de ruzie heeft plaatsgevonden. Volgens de politie is het slachtoffer geraakt met een scherp voorwerp. Buurtbewoners zouden de man eerst hebben opgevangen, waarna hij met spoed naar het ziekenhuis is gebracht. Via Burgernet is er gisteravond even na 20.30 uur een melding uitgegaan met het signalement van de verdachte. Het zou gaan om een man van ongeveer 1 meter 70 à 80 met een mager postuur en zwart haar. Ook zou hij zwarte kleding dragen. De man zou gisteravond gevlucht zijn in de richting van het Koperwiekplein. De dader wordt sinds gisteravond gezocht maar de politie heeft nog niemand aangehouden. Een woordvoerder van de politie heeft aan de redactie van NH Nieuws/WEEFF verteld dat zij het voorval in onderzoek hebben en roepen getuigen op om zich te melden.