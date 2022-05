Vermist schip loopt vast op keien bij haven van Wijdenes, niemand aangetroffen

Het reddingstation in Wijdenes heeft gisterochtend een melding van de Kustwacht gekregen om te kijken naar een schip dat op de keien bij de ingang van de haven was vastgelopen. Eenmaal aangekomen bij het vaartuig, bleek dat er niemand aan boord was.

In de nacht van zondag op maandag kreeg het reddingstation al een melding dat er een schip was losgeraakt en in het Markermeer dreef. "Die melding kwam ongeveer rond 00.20 uur bij ons binnen", licht Michelle van de Ruit van het Reddingstation Wijdenes toe. "Samen met de brigade in Hoorn hebben we anderhalf uur op het water naar het vermiste schip gezocht, maar niets aangetroffen. Alle boten zijn daarom retour richting hun station gegaan."

Maandagochtend kwam er opnieuw een melding van de Kustwacht binnen bij het station in Wijdenes. Een schip zou zijn vastgelopen op de keien nabij de haven van Wijdenes en daar aangekomen bleek dat er niemand aan boord was.

Te ondiep

In overleg met de Kustwacht is daarom besloten om het vaartuig naar de haven te slepen, omdat het anders lek zou slaan op de keien. Maar aangezien de haven van Wijdenes te ondiep was om het losgeraakte schip naartoe te brengen, is besloten deze te vervoeren naar de haven van Bovenkarspel.

Uit nader onderzoek is gistermiddag gebleken dat het vastgelopen schip op de keien inderdaad dezelfde is als waar maandagnacht naar gezocht is. De politie heeft intussen contact opgenomen met de eigenaar.

Grijs gebied

Hoe het schip ‘s nachts los kon raken en uiteindelijk afgedreven is naar de haven van Wijdenes, is niet bekend bij het reddingstation. "Dat is voor ons onduidelijk gebleven", zegt Michelle van de Ruit. "Het is bij ons een grijs gebied wat er tussen de nacht en maandagochtend heeft plaatsgevonden. In ieder geval weten wij dat het schip ‘s nachts nog niet op deze plek lag."