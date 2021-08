Reddingstation Wijdenes start inzamelactie voor nieuwe overlevingspakken

Het reddingstation in Wijdenes is verheugd dat zij onlangs vijf nieuwe aspirant opstappers konden verwelkomen, maar kampt hierdoor met een financieel probleem. Voor de overlevingspakken van de nieuwe vrijwilligers is een groot bedrag nodig. "De kosten daarvan bedragen zo'n 9.000 euro", vertelt Mark Hennevanger. En daarom is het reddingstation online een nieuwe inzamelactie gestart.

De overlevingspakken, die gedragen worden door de vrijwilligers als zij een drenkeling of mensen met pech op de boot in het Markermeer hulp bieden, zijn onder meer uitgerust met waterdicht en ademend materiaal. Ze hebben een ingebouwd reddingsvest en thermo binnenvoering. Daarnaast zitten er materialen in om snel hulp ter plaatse te kunnen bieden.

"Dat maakt zo'n pak ook duur. De kosten zijn ongeveer 1.700 euro per stuk", legt Mark Hennevanger van het Reddingstation Wijdenes uit aan de West-Friese redactie van WEEFF/NH Nieuws. "En aangezien wij een vrijwel ongesubsidieerde organisatie zijn hebben we dat bedrag niet zomaar bij elkaar voor de nieuwe vrijwilligers."

Net als in vrijwel iedere andere vrijwilligersorganisatie hoeven de kosten voor materialen niet door de vrijwilligers zelf te worden betaald. "Dat kunnen we ook niet van ze vragen", aldus Mark. "Want die kosten zijn te hoog en we vragen als organisatie al een hoop van hun tijd. Bij de KNRM, met wie we nauw samenwerken en die dezelfde pakken gebruiken, gebeuren dat soort zaken ook niet."

Sponsors en donateurs

Reddingstation Wijdenes is daarom een inzamelactie gestart. Op dit moment heeft de organisatie bijna 10 procent van het benodigde bedrag van 9.000 euro binnen. In de komende weken willen zij deze inzamelactie ook verder onder de aandacht brengen bij hun sponsors en donateurs.

"We hebben wat dat betreft een heel brede basis van waaruit we kunnen werken", zegt Mark. "Onze exploitatiekosten bedragen ongeveer 30.000 euro per jaar, terwijl we van de gemeente ongeveer 2.500 euro aan subsidie krijgen. De rest krijgen we van onze sponsors en donateurs. Een inzamelactie als deze zetten we niet vaak in, maar wel voor dit soort grote uitgaven."