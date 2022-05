Wieringer koeken en de tulen zijn gered: warme bakker blijft op Wieringen

De traditionele tulen blijven en ook de enige echte Wieringer koeken. En dat is goed nieuws voor Hippolytushoef en de wijde omgeving. Na een emotionele periode van onderhandelingen neemt Bakkerij Dunselman uit Den Helder de laatste en enige bakkerij van Wieringen over. "We willen de bakkerij voor Wieringen behouden en met liefde de Wieringer tradities van Edwin Bellis voorzetten," vertelt Peter Dunselman.

Voor Audry Bellis was het vooral de zorg wie de bakkerij kon overnemen: "Ik ben geen bakker en Edwin heeft het jaren gedaan, zo gedreven. Hij was altijd in de winkel, hij zorgde voor de tulen met de kermis, als iemand ziek was een extra schnitt meegeven. Dat was echt Ed en dat kan ik niet evenaren. Ik ben blij dat de winkel blijft, maar ik vind het ook heel moeilijk."

Het is een zwaar jaar geweest voor beide bakkerijen. Peter Dunselman: "Een maand na het overlijden van Edwin Bellis overleed onze moeder. Toen de bakkerij van Bellis op ons pad kwam hebben we eerst kennis gemaakt met Audry Bellis en het personeel. We deelden elkaars verdriet en klikte meteen."

"We hebben er heel goed over nagedacht," zegt Peter Dunselman, "want wat moet een bakkerij uit de stad hier op het eiland?" Peter Dunselman heeft een video laten maken met bakkerij Bellis om de overname aan te kondigen. "Dat het een verdrietig verhaal is, maakt het tegelijk ook heel mooi. Dat merken we ook aan alle positieve reacties op social media, dat iedereen blij is dat de bakkerij blijft."

Eind juni is overname een feit. Dan gaat de bakkerij enige tijd dicht voor een verbouwing en het personeel gaat op stage bij de bakkerij in Den Helder. Wie de bij de opening van de kermis de tulen omroept is nog niet bekend. Audry Bellis: "Het is Ed's levenswerk en zijn trots en daar heb ik heel veel moeite mee. Ik ben blij dat het personeel kan blijven, dat de tulen en de Wieringer koeken blijven en ik ben heel blij dat de bakkerij voor Hippolytushoef behouden blijft."