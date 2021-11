Laatste bakker die traditionele tulen bakte tijdens de Wieringer kermis is overleden

De laatste bakker die tijdens de Wieringer kermis nog de traditionele tulen bakte, is gisterochtend overleden. Edwin Bellis is 52 jaar geworden. Hij was al langere tijd ziek.

Het bakken van de tulen is een eeuwenoude kermistraditie op Wieringen. Het stamt al uit de vijftiende eeuw. "De boeren moesten toen tien procent van hun opbrengst aan de leenheer betalen", vertelde Edwin eerder aan NH Nieuws. "Als dank organiseerde die dan een kerkmis, dat werd kermis, en gaf de boeren witbrood met boter en ham."

Waar ze toen al in de rij stonden voor de tulen, is dat nu niet anders. Klokslag 12.00 uur staan de Wieringers voor de winkel om de tulen op te halen als ze vers uit de oven komen. De broodjes gaan dan snel in een mand met een doek eroverheen - zodat ze warm blijven - en vervolgens gaan de kermisgangers naar huis om ze met familie en vrienden op te eten.

Edwin was de enige die deze traditie nog in stand hield. Hij sprong vaak ook handig in op de actualiteit. Zo was hij verantwoordelijk voor de afsluitdijkjes, schrijft mediapartner Regio Noordkop, maakte hij gebak in de vorm van een botswagentje en gooide hij de moorkop (naam mocht niet meer) in de reclame, wat hem landelijke publiciteit opleverde.

Ziek

In november 2020 kreeg hij de diagnose blaaskanker en begin oktober dit jaar krijgt hij te horen dat er geen verdere behandeling meer mogelijk was. Al voor hij de diagnose kreeg, was er altijd al een wens om met de eigen zeilboot een wereldreis te maken. Dat ging niet meer, maar dankzij Stichting Vaarwens kon hij met zijn dierbaren nog wel een vaarreis maken.

De winkel van de bakkerij is in ieder geval tot de dag na de uitvaart van Edwin dicht.