Dijklander Ziekenhuis organiseert proeverij voor patiënten met chemotherapie

In het Dijklander Ziekenhuis worden zaterdag 14 mei en in oktober proeverijen gehouden voor patiënten die behandeld worden met chemotherapie. Door de behandelingen merken zij dat ze minder reuk en smaak hebben. Het ziekenhuis in Hoorn en Purmerend wil hen daarom met de proeverijen leren om hun smaak te sturen.

Yvette Moeskops

Gespecialiseerd verpleegkundige Annita van der Meulen bedacht dit concept samen met dieetkok Cees Neefjes. Op basis van een persoonlijk smaakprofiel kunnen zij chemopatiënten adviseren om bepaalde ingrediënten te gebruiken, zodat de smaak voor hen weer terugkomt en zij weer van hun eten kunnen genieten. "Chemotherapie tast vaak de smaakbeleving aan, terwijl goede voeding een grote rol speelt in het herstel", zegt Van der Meulen. "Ook is het genieten van eten heel belangrijk voor de kwaliteit van leven." Sterker voor behandeling "Met de tips die de patiënten gaan ontdekken tijdens de proeverij hopen we een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de smaakbeleving", gaat Annita verder. "Dat de deelnemers hierdoor weer zin in eten gaan krijgen, zodat ze weer kunnen genieten én sterker zijn voor de volgende behandeling." De eerste proeverij start op zaterdag 14 mei om 16.00 uur. In twee uur tijd wordt geleerd op welke wijze de smaak kan worden versterkt. Patiënten die een chemobehandeling krijgen mogen een familielid of vriend(in) meenemen. De smaakproeverij vindt plaats in het personeelsrestaurant van het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn.