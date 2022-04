Lange wachtlijsten Dijklander Ziekenhuis blijven, ondanks afname coronapatiënten

Ook nu de intensive care niet meer vol ligt met coronapatiënten – afgelopen week meer dan gehalveerd – hebben ziekenhuizen in Nederland nog steeds te maken met uitgestelde zorg. Zo ook het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn en Purmerend. "Achter het inplannen van operaties schuilt een complexe puzzel."

De reguliere zorg in het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn ging zwaar gebukt onder het aantal coronapatiënten. Maar nu het aantal af is genomen, kan het ziekenhuis weer 'ademhalen'.

“Het lijkt 'weg', maar momenteel hebben we evengoed elf patiënten met corona en zeven met griep. Dit vergt extra handjes en bedden", vertelt woordvoerder Tessa Scheffer. "Want deze patiënten moeten in isolatie, om verspreiding tegen te gaan, wat weer consequenties heeft voor de werkdruk."

Want een overvolle IC is niet meer het knelpunt, zou je denken. Toch leiden ziekteverzuim onder ziekenhuispersoneel en vooral personeelstekorten in de zorg weer tot uitdagingen. "Ook zien we de laatste jaren de zorgvraag toenemen. Door de vergrijzing wordt er steeds meer beroep gedaan op de zorg", ziet zij. "Alles bij elkaar maakt dat de wachtlijsten, die er al waren voor corona, tijdens de coronacrisis verder zijn toegenomen."

Doorstroom

Eén ding staat voorop: Scheffer en haar collega's zoeken naar oplossingen. Zo zijn er tijdens de coronacrisis al nieuwe innovaties en initiatieven ingevoerd om de zorg in de lucht te houden. "Daar plukken we nu de vruchten van, dat samenwerken met andere zorgaanbieders voor doorstroom zorgt."

Een voorbeeld hiervan zijn de wachttijden voor een knie- of heupprothese. Momenteel moet iemand zo'n zeven maanden wachten, zo valt op de website van het Dijklander te lezen.



Daar moet het project ‘Snel op de been’ verandering in brengen. Door te opereren bij het Dijklander en te herstellen bij Omring, neemt de druk op verpleegbedden af. Er komt weer een bed vrij voor de nazorg. "Hiermee zorgen het Dijklander en zorgorganisatie Omring er samen dus voor dat mensen sneller een knie- of heupprothese kunnen krijgen."

Complexe puzzel

Maar dat is niet het enige. Het blijft iedere dag een complexe puzzel om de zorg in het Dijklander gepland te krijgen. "Als je het verwachte aantal patiënten kunt vaststellen, kun je berekenen hoeveel bedden, personeel en operatiekamers er nodig zijn", legt Scheffer uit.

Ook dat kent obstakels. Want naast corona heeft het zorgpersoneel al weken te maken met een griepgolf, die het nog moelijker maakt om de boel draaiende te houden – naast het personeelstekort. Scheffer: "Om een idee te geven van de complexiteit. Als er niet voldoende personeel aanwezig is voor de nazorg of een specialist heeft bijvoorbeeld spreekuur op de polikliniek, dan kan een geplande operatie al niet doorgaan. Zo loopt de doorstroom weer vast."

Het is dus geen knip-en-plakwerk. "We kijken voortdurend hoe we zoveel mogelijk patiënten kunnen helpen."