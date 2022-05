Tim haalt 25 mille op voor onderzoek naar dochters ziekte: 'Gefietst voor haar oortjes'

Na een fietstocht van ruim tweeduizend kilometer zijn Hoofddorper Tim Schroeder en vriend Richard Hubert gisteren aangekomen in Alicante. Drie weken geleden zetten de mannen koers richting de Spaanse stad om geld op te halen voor onderzoek naar het syndroom van Usher, de ziekte waaraan Tims dochter Eleyna (5) lijdt.

Tim fietst van Hoofddorp naar Alicante om geld op te halen voor onderzoek naar syndroom van Usher - Eigen foto's

"Mijn dochter heeft het syndroom [van Usher, red] waardoor zij langzaam doof en blind zal worden", zei Tim drie weken geleden vlak voor vertrek voor de camera van NH Nieuws. De ziekte is progressief en onbehandelbaar, maar Tim hoopt dat er over een paar jaar een behandeling mogelijk is. "En die hoop is realistisch", vertelt hij vandaag vanuit Alicante telefonisch aan NH Nieuws.

Omdat de mannen tijdens de eerste dagen van hun tocht geen verkenner tot hun beschikking hadden, moesten ze zelf op zoek naar slaapplekken. Daardoor hebben ze niet de beoogde 2.200 kilometer afgelegd, maar ruim 100 kilometer meer. Om uiteenlopende redenen was het flink afzien, vertelt Tim. "We hebben al het weer zo'n beetje meegemaakt. We gingen weg met zon, in België begon het te hagelen, in Frankrijk zijn we verbrand en de laatste dagen in Spanje hadden we weer mooi weer."

Quote "De pijn was soms zo overheersend dat het moeilijk was om ervan te genieten" Tim Schroeder

Dat het 'fysiek uitdagend' zou worden, daar hadden Tim en Richard wel rekening mee gehouden. "Qua conditie stonden we er wel goed voor, maar die zadelpijn was echt verschrikkelijk. Ik had een goed fietsbroekje gekocht, maar de pijn was soms zo overheersend dat het moeilijk was om ervan te genieten." Ook zijn toch al zwakke knieën gingen hem parten spelen, en dat wijt hij vooral aan een navigatie-app die hen langs zware kiezel- en grindpaden stuurde. "In Frankrijk was het wegdek goed, maar in Spanje was het dramatisch. Ik heb een brace gekocht, maar je zit continu te trillen op je fiets. Dat is niet goed voor je gewrichten." Inzameling De fietstocht is wél goed geweest voor de zoektocht naar een medicijn tegen het syndroom van Usher, de zeldzame ziekte waar Tims dochter Eleyna aan lijdt. "Rond haar twaalfde zal ze nachtblind worden", verklaart Tim waarom het zo belangrijk is dat er snel een behandelmethode wordt gevonden.

Quote "Voor zo'n bedrag móést er wel een prestatie tegenover staan" Tim Schroeder

Lang leek het erop dat Tim en Richard streefbedrag van 25.000 euro nét niet zouden halen. "Maar gisteravond heeft mijn werkgever het bedrag aangevuld tot 25.000 euro", zegt Tim lyrisch. "Voor zo'n bedrag móést er wel een prestatie tegenover staan, maar ik ben blij dat het gelukt is." Feestelijk onthaal In Alicante zijn Tim en Richard gisteren feestelijk onthaald door Tims familie, onder wie ook dochter Eleyna. "Ze weet dat ik voor haar oortjes heb gefietst, maar ze weet nog niet dat ze het syndroom van Usher heeft. Dat vertellen we haar rond haar achtste, als ze er bewuster van is." Bekijk hieronder de reportage die we vorige maand maakten, op de dag van vertrek.

Fietsen voor dochter met Usher - NH Nieuws