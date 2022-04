Langzaam doof en blind: Tim fietst naar Spanje voor dochter met syndroom van Usher

De mannen hopen met hun fietstocht 25.000 euro in te zamelen. "Voor de stichting Ushersyndroom", zegt Tim. "Mijn dochter heeft dat syndroom waardoor zij langzaam doof en blind zal worden, zo lang er geen behandeling mogelijk is."

"Ik heb er echt zin in, ik kan niet wachten om op de fiets te stappen en gewoon te beginnen", zegt Tim vlak voor vertrek voor de camera van NH Nieuws. Een kwartier later gaan de vrienden op pad, met zo'n 2.200 kilometer voor de boeg.

Het Usher-syndroom is een erfelijke ziekte, waaraan op dit moment in Nederland zo'n negenhonderd mensen lijden. De ongeneeslijk ziekte tast eerst het gehoor aan en vanaf de puberteit ook het zicht.

De Pyreneeën, het gebergte op de grens van Frankrijk en Spanje, lijken nog de grootste uitdaging van de tocht. "Dan denk ik aan mijn dochtertje, dan moeten de krachten wel weer terugkomen, denk ik", vertelt Tim.

Optimist

Door geld in te zamelen voor de stichting fietst rasoptimist Tim niet alleen voor zijn dochter, maar voor alle Usher-patiënten. "Ik heb er vooral ook veel zin in, elke dag zullen we aangrijpen om er het beste van te maken en zo veel mogelijk geld op te halen!", vertelt Tim met zijn fiets in de hand.