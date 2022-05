Veel stille tochten tijdens Dodenherdenking in 't Gooi: een overzicht van de activiteiten

Na twee jaar coronacrisis is er in 't Gooi weer een uitgebreide dodenherdenking op 4 mei. Een overzicht van de verschillende herdenkingen door de regio.

In Laren is op de Brink al een voorschot genomen op het herdenken. Kunstzinnige bordjes met daarop de naam, leeftijd en de plek waar Larense oorlogsslachtoffers zijn vermoord, hangen nu tijdelijk op bomen op de Brink.

Luister het hele interview terug via deze link .

Daarna is er een toespraak van burgemeester Niek Meijer en muziek en zang van Bram Schermel. Hierna start de twee minuten stilte en wordt het defilé geopend. Daarna worden de namen van de 99 Huizer oorlogsslachtoffers voorgelezen.

19:30 start de herdenking waarin er uitgebreid wordt stilgestaan bij oorlogsverhalen uit Huizen. Zo is er een bijzondere rol is weggelegd voor Marijke Terlouw. Zij was één van de initiatiefnemers van de herinrichting van het oorlogsmonument, waardoor na een lange zoektocht het aantal namen op het monument van 45 naar 98 ging. Margot Leeuwin bespreekt haar veertig familieleden die sinds vorige jaar op het Grote Namenmonument in Amsterdam staan en Luitenant-Kolonel Rob Moerman staat stil bij het leven en de dood van Kees Baas. Deze communistische sigarenmaker werd in 1941 opgepakt wegens het verspreiden van de verzetskrant De Waarheid.

In Huizen begint de dodenherdenking met een wandeling om 18:30 vanaf het verzetsmonument bij het terrein van de steenfabriek tussen Huizen en Blaricum. Hier zijn op 28 september 1944 drie Huizers geëxecuteerd door de Duitsers. De tocht eindigt bij het oorlogsmonument aan het Prins Bernhardplein. "Ik heb tijdens de coronacrisis de twee minuten stilte het meest gemist", zegt organisator Marianne Vos in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag. "Je voelt die saamhorigheid tijdens zo'n moment. Dat krijg je niet mee door een scherm."

Woensdag 4 mei om 19:30 zijn alle Laarders welkom bij een stille tocht vanaf het oorlogsmonument aan de Drift naar het monument op de Brink. Rond 19:50 opent de voorzitter van het 4 en 5 mei-Comité en houdt de burgemeester een toespraak. Om 19:56 zullen de kerkklokken van de Sint Jansbasiliek luiden, gevolgd door de bekende Taptoe en twee minuten stilte.

Eemnes

Vanaf 19:45 is er ook een stille tocht in Eemnes. Die begint om 19:45 en loopt vanaf het Huis van Eemnes, onder begeleiding van drum- en showband MMC, naar het Vrijheidsmonument op het Plantsoen. Ook in dit dorp begint de herdenking met een welkomstwoord van de voorzitter van het Vrijheidscomité. Verder dragen basisschoolkinderen gedichten voor, waarna de twee minuten stilte ingaan.

Hierna houdt burgemeester Roland van Benthem een toespraak en worden kransen gelegd. Om 20:30 start het herdenkingsconcert in de Grote Kerk onder leiding van Paul Snoek met zijn koor.

Blaricum

Naast Huizen, Laren en Eemnes is er ook een stille tocht in Blaricum. Dit begint om 18:30 vanaf de Sint Vituskerk naar het monument in het Burgemeester Klaarenbeekpark.

Om 19:00 start de herdenkingen waarin optredens van verschillende muzikanten afgewisseld worden met een toespraak van burgemeester De Zwart-Bloch en het voordragen van gedichten door basisschoolkinderen. Na de taptoe, de twee minuten stilte, het Wilhelmus en de kranslegging is er een gelegenheid voor koffie en thee op het Oranjeweitje tegenover de Dorpskerk.

Hilversum

Hilversum houdt zijn eigen herdenking om 18:30 in Theater Gooiland. Er is een toespraak van de burgemeester, een lezing door Geraldien von Frijtag Drabbe Künzel met muzikale ondersteuning door het Radio Blazers Ensemble. Daarna is er een stille tocht naar het bekende Rosarium, waar uiteindelijk de taptoe, twee minuten stilte en het Wilhelmus te horen zijn.