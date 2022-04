Laren hangt herinneringsbordjes op om oorlogsslachtoffers een gezicht te geven

De Larense slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog zijn niet langer anoniem. Kunstzinnige bordjes met daarop de naam, leeftijd en de plek waar zij vermoord zijn, hangen nu tijdelijk op bomen op de Brink. "Ik ben hier altijd bij de herdenking op 4 mei en vraag me dan altijd af: wie zijn die mensen die we herdenken?"

Op de bordjes, gemaakt door Larense kunstenaars én inwoners van het dorp, staan de namen van Joden die in Laren verbleven en in de Holocaust werden vermoord. Maar ook de namen van niet-joodse Laarders, die als gevolg van de oorlog het leven lieten, hangen nu op de bomen.

Om de herdenking meer verdieping te geven, minder statisch te maken en vooral de slachtoffers een gezicht te geven, gingen Timmerman en andere leden van het comité op zoek naar een passende presentatie. Uiteindelijk kozen ze voor herinneringsbomen waar bordjes op hangen van Laarders die zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog, naast de 72 namen die ieder jaar al worden herdacht bij het monument op de Brink.

Op die vraag heeft Laarder John Timmerman zelf een zo'n goed mogelijk antwoord proberen te geven. Anderhalf jaar terug werd hij gevraagd om bij het lokale 4 en 5 mei-comité te komen. De gepensioneerde Timmerman weet veel van die periode af in zijn woonplaats, mede doordat hij grondig onderzoek heeft gedaan naar zijn opa.

Het gaat om kinderen en begeleiders van de Berg-Stichting, Nederlands-Indiëgangers, onderduikers en twee Eemnesssers. De herinneringsbordjes bevatten naast de namen ook tekeningen, afbeeldingen, foto's en informatie over de persoon, voor zover dat tachtig jaar na dato nog was te achterhalen.

De initiatiefnemer vertelt dat er bewust is gekozen om de leeftijd op te schrijven in plaats van de geboorte- en sterfdatum. Als je direct een (jonge) leeftijd ziet, heeft dat meer impact dan als je zelf moet uitrekenen hoe oud de persoon is geworden, luidt de korte uitleg.

Monnikenwerk

Timmerman zegt dat het monnikenwerk is geweest om zoveel mogelijk te weten te komen over de vermoorde dorpsgenoten. Van tientallen vaste en tijdelijke inwoners van het dorp is geprobeerd zoveel mogelijk informatie op te halen, zodat het verhaal van de oorlog en de slachtoffers verteld kan worden.

"Het is mooi als je een familie kan helpen doordat je informatie hebt weten te vinden. Mensen hebben echt veel vragen over het verleden van hun geliefden. Dat geeft ontzettend veel voldoening", aldus de Laarder.