Telstar-trainer Jonker: "Zwaar en uiteindelijk teleurstellend seizoen"

"Wij willen niet staan waar wij nu staan", vervolgt de trainer. Jonker draagt meerdere redenen aan voor de povere prestaties van Telstar. Zo heeft Telstar bijvoorbeeld het hele seizoen veel blessures gehad. Jonker geeft ook aan dat het heeft ontbroken aan een ervaren speler. "Het is alles bij elkaar. Je kan niet zeggen het kwam door corona. Wij hebben er alles aan gedaan, maar hebben ook fouten gemaakt", is Jonker eerlijk.

Telstar - Jong Utrecht

Vrijdag speelt Telstar de laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Keeper Ronald Koeman jr. is nog niet fit. Ook reservekeeper Abdel El Ouazzane had deze week klachten waardoor het nog niet bekend is wie er vrijdag op goal staat. Randy Wolters is voor vier wedstrijden geschorst en dus niet van de partij.

Telstar staat op een zestiende plek. Jong AZ staat met vier punten meer op plek vijftien. Toch is trainer Andries Jonker strijdvaardig. "Wij kijken altijd naar boven. Vier punten uit twee wedstrijden kunnen wij halen en dus kijken wij naar boven."