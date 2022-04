Geen overgang naar De Graafschap voor Telstar-trainer Andries Jonker

Vorige week bevestigde Jonker dat hij een 'oriënterend gesprek' had gehad met de club uit Doetinchem. De Graafschap is na het ontslag van Reinier Robbemond op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Jan Vreman maakt als interim-coach het huidige seizoen af. De Superboeren staan op een teleurstellende negende plaats in de eerste divisie en zijn lang niet zeker van deelname aan de play-offs voor promotie naar de eredivisie.

Telstar

Jonker wilde nagenoeg niets kwijt over de beslissing dat hij niet in Doetinchem aan de slag gaat. "Dat is tussen De Graafschap en mij en niet iets voor de buitenwereld. Daar laat ik het bij".

Over een eventueel langer verblijf bij Telstar is volgens de trainer nog niets besloten. Jonker is bezig aan zijn derde seizoen in Velsen-Zuid waarbij het trainerschap combineert met de functie van technisch directeur. Algemeen directeur Pieter de Waard van Telstar wilde niet voor camera reageren.

Morgenavond speelt Telstar de laatste thuiswedstrijd van het seizoen tegen Jong FC Utrecht. Dit duel kun je live op de radio volgen bij NH Sport.