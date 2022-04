Boeren maken bezwaar tegen verhoogde 'ganzentaks': "Voelt als diefstal"

Tientallen Noord-Hollandse boeren protesteren vandaag tegen de zogenaamde 'ganzentaks'. Ze hebben moeite met de maatregel, die ervoor zorgt dat het eigen risico bij schade door ganzen is verhoogd. Ingrid de Sain uit Schellinkhout is één van de gedupeerden. "Het voelt een beetje als diefstal."

Ganzen zorgen voor veel overlast - NH Nieuws

Vorig jaar mei werd het nieuwe beleid door Provincie Noord-Holland ingevoerd. Boeren betalen sindsdien niet langer 5 procent, maar 20 procent eigen risico bij ganzenschade. De schades liepen bij sommigen toen al op tot in de 100.000 euro. De bezwaren die nu zijn ingediend, gaan over tegemoetkomingsaanvragen die boeren hebben gedaan over afgelopen zomer. "Ongeveer 65 Noord-Hollandse boeren hebben bezwaar gemaakt", zegt een woordvoerder van BIJ12, de organisatie die zorgt voor het uitvoeren van de regeling. Ganzen lokken "Door jarenlang gebrek aan daadkrachtig beleid is er een ware ganzenplaag ontstaan. Dit is schadelijk voor zowel de natuur als de voedselproductie", zegt Jack Rijlaarsdam van Boeren in Actie Noord-Holland. Tekst loopt door.

Boeren in Actie is het niet eens met het nieuwe beleid. En de verhoging is niet het enige wat de agrariërs tegen de borst stuit. "Het tegengaan van de ganzenoverlast wordt gefrustreerd door stroperige vergunningverlening en een niet uit te leggen periode van winterrust (de periode waarbij geen maatregelen tegen ganzen mogen worden getroffen, red.)." Winterrust Naast een verkorting van de winterrust en snellere procedures bij het verlenen van jachtvergunningen, willen ze graag ganzen kunnen lokken. Nu mag er alleen op ganzen geschoten worden als ze vliegen, waardoor er minder nauwkeurig geschoten kan worden. Dat zorgt voor half aangeschoten ganzen, die verder vliegen met stukken kogels in hun huid. "Het klinkt allemaal niet zo fijn, maar door ze te lokken op de grond voorkom je dit dierenleed", aldus Rijlaarsdam. De tekst gaat verder onder de foto

Ingrid verjaagt de ganzen meerdere keren per dag, met de quad - NH Nieuws/Michiel Baas

Voor veehouder Ingrid de Sain uit Schellinkhout voelt de nieuwe regeling als diefstal. "Wij hadden vorig jaar een zomerschade van 4.000 euro en een winterschade van tussen de 13 en 14 duizend euro. Dan wordt er gezegd: 'We moeten de agrariërs meer prikkelen om ganzen te gaan verjagen.' Maar verjagen is het probleem verleggen. Want dan komt de schade bij een ander. Er moet een oplossing komen om de populatie te verminderen. Wij hebben grasland, maar als je aardappels of suikerbieten teelt, kost het je je oogst. " Verjagen per quad Dagelijks zijn zij en haar man Gerard anderhalf tot twee uur bezig met het verjagen van de ganzen, veelal per quad. "'s Avonds gaan we meerdere keren het land in, in de hoop dat ze dan 's nachts niet in je land gaan zitten. Daar word je wel eens gek van." Vandaag vindt er een hoorzitting plaats bij De Zoete Inval in Haarlemmerliede waarbij de agrariërs mondeling hun bezwaren toelichten aan medewerkers van BIJ12. Het gaat volgens de woordvoerder van de organisatie om 39 boeren. "Na de hoorzitting zal BIJ12 voor alle gevallen een schriftelijk besluit nemen."

